Tatverdächtiger wegen mehrerer Straftaten in Untersuchungshaft

Wegen mehrerer Straftaten ermittelt die Ermittlungsgruppe Asyl des Polizeireviers Sigmaringen gegen einen 22 Jahre alten Tatverdächtigen, der sich nun in Untersuchungshaft befindet. Das berichten die Polizei und die der Staatsanwaltschaft Hechingen in einer gemeinsamen Mitteilung.

Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge beging der Mann in den vergangenen Wochen insbesondere Laden– und Fahrraddiebstähle im Raum Sigmaringen und richtete hierdurch einen Sachschaden von noch unklarer Gesamtsumme an. Die laufenden Ermittlungen, in deren Zusammenhang rund drei Dutzend Delikte unterschiedlicher Art auf eine mögliche Beteiligung des 22–Jährigen hin überprüft werden, sind noch nicht abgeschlossen.

Auf Antrag der Staatanwaltschaft Hechingen erließ das zuständige Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den marokkanischen Staatsangehörigen. Nach seiner Festnahme am Dienstagnachmittag wurde der Tatverdächtige heute einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der 22–Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.