Tag des Dankes würdigt ehrenamtliche Begleitung von Geflüchteten

Das Landratsamt Sigmaringen, das Deutsche Rote Kreuz und der Caritasverband haben gemeinsam einen Tag des Dankes für bürgerschaftlich engagierte Menschen organisiert, die Geflüchtete begleiten. Die Teilnehmenden lernten unter anderem den Kräutergarten der Firma Alb–Gold in Trochtelfingen kennen. Bei einer einstündigen Führung erfuhren die Ehrenamtlichen viel Wissenswertes über die Kultivierung und Heilwirkung von Pflanzen.

„Für Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen müssen, ist es ein großes Glück, hier jemanden zu finden, der sie beim Neuankommen unterstützt und ihnen eine helfende Hand reicht“, sagt Sanja Mühlhauser, die Integrationsbeauftragte des Landkreises. „Dieses Engagement ist unglaublich wertvoll und dafür möchten wir uns herzlich bedanken.“ Abschließend stand ein gemeinsames Essen auf dem Programm und der Tag klang mit angeregten Gesprächen aus.

Im Landkreis Sigmaringen sind die Helferkreise für Geflüchtete über den Arbeitskreis „Gemeinsam in Vielfalt“ miteinander verbunden. Wer sich für Geflüchtete engagieren möchte oder das bereits tut und sich mit anderen Helferkreisen vernetzen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 07571/102—4404 oder per E–Mail an sanj[email protected] bei der Integrationsbeauftragten melden.