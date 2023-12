Die Innenstadt verliert einen weiteren Frequenzbringer: Zum Jahresende gibt Sibylle Eßmeyer ihr Tabakwaren-, Zeitungen- und Zeitschriftengeschäft beim Rathaus auf. Wegen sinkender Umsätze sieht sie sich zu diesem Schritt gezwungen.

„Seit Sommer sinken die Umsätze“, schildert Eßmeyer die aktuelle Situation, die sie dazu bewogen hat, ihr Geschäft aufzugeben. Sie erklärt den Rückgang mit der anhaltenden Inflation, die Kunden zum Sparen zwinge. Immer häufiger werde sie von Kunden gefragt, ob sie anschreiben könne, was sie aber ablehnen müsse. „Der Wareneinkauf von Tabakwaren ist für mich unheimlich teuer. Ich kann das so nicht mehr stemmen. Deshalb musste ich die Bremse ziehen“, sagt Eßmeyer.

Vorgängerin war 27 Jahre an Bord

Im Dezember 2020 übernahm Eßmeyer das Tabakwarengeschäft von Christine Erath, die es 27 Jahre lang geführt hatte. Wie es für die bisherige Inhaberin beruflich weitergeht, ist noch nicht hundertprozentig klar.

Vermieter hat wohl einen Interessenten

Ihr Mietvertrag werde zum Jahresende aufgelöst, deshalb würden ihr keine weiteren Kosten entstehen. Angeblich soll es einen Nachfolger geben, doch Konkretes dazu kann Eßmeyer nicht sagen. Ihr Vermieter Erkan Nisanci, der mit seinen Eco-Tankstellengruppe, in der Tabakbranche tätig ist, habe mit möglichen Interessenten gesprochen. Einzelheiten dazu waren nicht zu erfahren.

Die Zahl der Leerstände in der Innenstadt nimmt zuletzt zu. Der Unverpacktladen Tante & Emma an der Schwabstraße gibt zum Jahresende auf. Seit dem Weggang einer Galerie aus der Apothekergasse und dem Umzug des Reisebüros Mauz in die Josefinenstraße stehen in der 1A-Lage Sigmaringens weitere Geschäfte leer.