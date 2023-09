Der 24. August über die Schwäbische Alb hinwegfegende Orkan hat noch höhere Schäden angerichtet als bislang angenommen. Bislang ging der Stadtförster Stefan Fischer von einen Schadensmenge von rund 10.000 Festmetern aus (wir berichteten).

Nachdem die Aufarbeitung begonnen hat, rechnet er mit 30 Prozent höheren Sturmschäden. 10.000 Festmeter befinden sich nach Angaben des Forsts im Stadtwald von Sigmaringen, rund 3000 Festmeter im Privatwald, der ebenso von der Stadt bewirtschaftet wird.

Bauholz wird wohl günstiger werden

Damit wird sich der Holzeinschlag der Stadt in diesem Jahr erhöhen, denn laut dem Forstplan sollten 23.000 Festmeter geerntet werden. Auf die Frage von Gemeinderat Anton Fetscher, ob mit einem Einbruch des Holzpreises zu rechnen sei, antworteten die städtischen Förster in der jüngsten Gemeinderatssitzung: Es komme auf die Art der Nutzung an. Fichtenbauholz müsse sofort verarbeitet und verkauft werden, hier werde der Preis um zirka 30 Prozent sinken.

Der Forstbetrieb werde versuchen, das Laubholz zu einem späteren Zeitpunkt auf den Markt zu bringen. „So versuchen wir, die Preise so gut es geht zu halten“, sagte Förster Gerhard Grom. Was bei der Vermarktung helfe: Der Sturm am 24. August war ein regionales Markt, der Holzmarkt insgesamt werde davon nicht beeinflusst, so die Einschätzung der Sigmaringer Förster.

Sturmschäden auf der Alb besonders heftig

Der Forstbetrieb Hohenzollern hatte vor allem im Bereich Hechingen/Albstadt eklatante Schäden zu beklagen. Sie seien heftiger ausgefallen als beim Sturm Lothar im Jahr 1999, sagte Forstchef Raimund Friderichs.

Wegen der aufwändigen Aufarbeitung und damit steigender Kosten rechnet der Sigmaringer Forst trotzdem mit einer Verschlechterung des Betriebsergebnisses. Im vergangenen Jahr hatte er einen Gewinn in Höhe von 455.000 Euro erzielt. Die Einnahmen betrugen insgesamt 1,5 Millionen Euro, durch den Brennholzverkauf war ein Umsatz in Höhe von 290.000 Euro erzielt worden (Plan: 200.000 Euro).

Wie sich die Brennholzpreise entwickeln

Die Brennholzpreise für die kommende Saison sind in Sigmaringen noch nicht festgelegt worden. Der Erste Beigeordnete Manfred Storrer kündigte an, dass sie im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich unverändert bleiben werden. „Wenn wir erhöhen, dann nur im gewerblichen Bereich“, sagte er. Im vergangenen Jahr war eine Erhöhung um 40 Prozent auf 90 Euro je Kubikmeter Polterholz beschlossen worden.

Ab sofort gibt es einen Webshop für Brennholz des Fachbereichs Forst, bei dem Restbestände an Brennholz online reserviert werden können. Nach der Reservierung erhalten Kunden genaue Informationen zum Standort und können das Holz abholen.