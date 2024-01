Sturm beschädigt Dach des Toom-Baumarkts

Über das Dach eindringendes Wasser hat im Toom-Baumarkt am Mittwochabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Feuerwehr riss der Sturm einen Rauchabzug ab. Während des Starkregens sei gegen 19.30 Uhr Wasser in den Baumarkt an der Friedrich-List-Straße eingedrungen, so die Feuerwehr.

Der Verkauf geht weiter

Ein Trupp der Feuerwehr verschloss den Rauchabzug wieder und konnte so einen schlimmeren Wassereintritt verhindern. Der Verkauf im Baumarkt ging am Donnerstag normal weiter. Weitere Informationen zur Schadenshöhe sind aktuell nicht bekannt.