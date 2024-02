Stützsäulen an Modehaus besprüht

Wegen Sachbeschädigung hat das Polizeirevier Sigmaringen die Ermittlungen aufgenommen, nachdem Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Stützsäulen an einem Modehaus in der Schwabstraße mit Schriftzügen besprühten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann nach Polizeiangaben derzeit noch nicht beziffert werden.