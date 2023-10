Nach einer Auseinandersetzung am Mittwochabend in einem Kebap-Imbiss in der Hornsteiner Straße in Sigmaringen hat die Polizei laut eigener Mitteilung die Ermittlungen aufgenommen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen etwa vier Personen aneinandergeraten sein und in der Folge in dem Imbiss randaliert haben. Hierbei beschädigten sie unter anderem die Glasscheibe der Eingangstüre und warfen mit Stühlen und Geschirr umher.

Jacke eines Mitarbeiters geklaut

Die Unbekannten warfen im Anschluss noch von außen Flaschen auf das Gebäude und flüchteten dann. Offensichtlich entwendeten die unliebsamen Gäste, die möglicherweise einen privaten Streit ausgetragen hatten, auch noch die Jacke eines Ladenangehörigen.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Identität der beteiligten Personen, den Hintergründen sowie dem exakten Ablauf der Tat dauern an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.