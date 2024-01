Mehrere Energieversorger passen nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom November 2023 ihre Stromtarife an. Dieses hat zur Folge, dass Zuschüsse in Höhe von 5,5 Milliarden Euro für Netzentgelte von der Bundesregierung komplett gestrichen wurden. So reagieren die Stadtwerke und Energieversorger im Landkreis auf das Zuschuss-Aus.

Das ändert sich bei den Stadtwerken Sigmaringen

Anders als sonst verändern die Stadtwerke Sigmaringen die Preise für die Grundversorgung ab 1. März. Kunden mit Eintarifzähler zahlen künftig nicht mehr 57,42 Cent pro Kilowattstunde und 12 Euro Grundpreis im Monat, sondern 45,42 Cent pro Kilowattstunde und 16,9 Euro Grundpreis im Monat. Mitgedacht werden muss aber die Strompreisbremse, die den Preis pro Kilowattstunde bis Januar auf 40 Cent reguliert hat.

Der Staat hat seine feste Zusage zurückgezogen und wir stehen jetzt blank da. Manfred Schaller

Für Kunden des Sondertarifs SIG Strom Natur gelten ab April andere Preise. Sie müssen tiefer in die Tasche greifen: Statt bisher 37,85 Cent kostet die Kilowattstunde dann 39,95 Cent. Der Grundpreis steigt von 15,86 Euro monatlich auf 17,18 Euro.

Das ändert sich bei den Stadtwerken Bad Saulgau

Die Stadtwerke Bad Saulgau haben angekündigt, dass sie zum 1. April die Strompreise im Grundversorgungstarif erhöhen werden. Der Arbeitspreis für den Basisstrom brutto pro Kilowattstunde beträgt dann 43,89 Cent anstatt 39,98 Cent.

Das ändert sich bei der Gammertinger Energie- und Wasserversorgung

Der Preis für die Grundversorgung bleibt in Gammertingen bei einem Grundpreis von 14,28 Euro monatlich und einem Verbrauchspreis von 39,94 Cent pro Kilowattstunde. Im Sondertarif sind es seit Januar je nach Verbrauch von 11,31 bis 14,28 Euro Grundpreis pro Monat und 37,94 Cent pro Kilowattstunde - zumindest vorerst.

Mit dem gestrichenen Netzentgeld-Zuschuss muss sich auch die Gammertinger Energie- und Wasserversorgung (GEW) überlegen, ob sie zum 1. April die Preise erhöhen muss. „Der Grund dafür ist, dass der Staat seine feste Zusage zurückgezogen hat und wir jetzt blank dastehen“, sagt GEW-Chef Manfred Schaller. Sollte es eine Preiserhöhung geben, werde die GEW das sechs Wochen vorher ihren Kunden mitteilen.

Das ändert sich bei den Stadtwerken Mengen

Die Stadtwerke Mengen haben die Strompreise zum 1. Januar 2024 angepasst. In der Grund- und Ersatzversorgung zahlen Kunden einen Grundpreis von 15 Euro brutto im Monat sowie 39,99 Cent für jede verbrauchte Kilowattstunde.

Bestands- und Neukunden im Tarif Ablach Strom Natur zahlen einen Grundpreis von 10 Euro monatlich und 36,96 Euro pro Kilowattstunde. Wie der kaufmännische Leiter der Stadtwerke Mengen Matthias Schwald auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt, sei aktuell nicht vorgesehen, die Preise im Jahresverlauf ein weiteres Mal zu ändern.

Das ändert sich bei den Krauchenwieser Gemeindewerken

Die Krauchenwieser Gemeindewerke planen aktuell keine weitere Anpassung des Strompreises. Der Strompreis beläuft sich seit dem 1. Januar 2024 für einen Haushaltskunden im Einzeltarif auf 37,26 Cent und sei dabei im Vergleich zum Vorjahr 2023 von 43,02 Cent gesunken, teilt Bürgermeister Manuel Kern mit. Der Grundpreis ist von 14,84 Euro von 2023 auf 16,74 Euro seit 2024 angestiegen.

Trotzdem zahlt ein durchschnittlicher Haushalt mit vier Personen bei circa 4000 Kilowattstunden jetzt fast 200 Euro weniger. In die Neukalkulation sei auch die geltende Netzentgelt-Erhöhung miteingeflossen und entsprechend eingepreist. „Trotz erhöhtem Netzentgelt konnten wir einen im Vergleich zum Vorjahr niedrigeren Strompreis festlegen“, so Kern.