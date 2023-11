Das Projekt ist einzigartig in Deutschland: Die Sigmaringer Firma Steidle hat eine Photovoltaikanlage errichtet und unter dem Stahlgerüst Weißtannen und Nordmannstannen gepflanzt. In dem Versuchsfeld in Rengetsweiler bei Meßkirch soll der Beweis erbracht werden, dass beides möglich ist: das Erzeugen von Strom und die Aufforstung. Wenn die Bäume bis in zehn Jahren unter das Dach der PV-Anlage gewachsen sind, soll sie ab- und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden.

Ich habe mir überlegt, wie ich die Setzlinge, die immer häufiger eingehen, beschatten kann. Hans Steidle

Wie kam der Unternehmer auf die Idee? „Ich habe mir überlegt, wie ich die Setzlinge, die immer häufiger eingehen, beschatten kann.“ Er sei ein Unternehmer, der im positiven Sinne „querdenke“, weshalb er auf Setzlinge mit Überdachung in Form einer PV-Anlage gekommen ist.

Zusammen mit Ingenieuren entwickelte Hans Steidle eine sechs Meter hohe Stahlkonstruktion, die über Erdnägel 80 Zentimeter tief im Waldboden verankert wird, und später rückstandsfrei abgebaut werden kann.

Gewinn ist nicht das Ziel

Ein Geschäft macht Steidle mit der Versuchsanlage keines. Sein Antrieb ist ein anderer: „Ich möchte, dass sich diese Art der Stromerzeugung flächendeckend durchsetzt: für die Waldwirtschaft, die Pflanzen und gegen den Klimawandel.“ Die Investitionskosten liegen bei rund 350.000 Euro, das Stuttgarter Landwirtschaftsministerium gibt einen Zuschuss in Höhe von 120.000 Euro.

Uns interessiert, wie sich die Überdachung mit Photovoltaikmodulen auf das Wachstum der Bäume auswirkt. Stefan Kopp

Die Anlage mit einer Spitzenleistung von 135 Kilowattstunden bedeckt eine Fläche von 3500 Quadratmetern. Unter ihr pflanzte Steidle die heimische Weißtanne und versuchsweise die Nordmanntanne. Um direkt vergleichen zu können, wurden auf einer angrenzenden, gleich großen Fläche Bäume nach denselben Kriterien aufgeforstet und auf eine Solaranlage verzichtet. „Uns interessiert, wie sich die Überdachung mit Photovoltaikmodulen auf das Wachstum der Bäume auswirkt“, sagt Stefan Kopp, der Leiter des Fachbereichs Forst im Landratsamt.

Forstexperten begleiten den Versuch

Wachsen die Bäume schlechter an, wachsen sie langsamer und wie wirkt sich die Wasserversorgung auf das Wachstum aus? All diese Fragen sollen von der Forstlichen Versuchsanstalt und dem Fraunhofer-Institut untersucht werden. Die Experten gehen davon aus, dass in zwei bis drei Jahren eingeschätzt werden kann, ob der Versuch positive Ergebnisse bringen wird.

Aktuell wird der erzeugte Strom im Quarzsandwerk der Firma Steidle in Rengetsweiler verbraucht oder ins Netz eingespeist, doch Unternehmer Hans Steidle denkt schon weiter. Ihn treibt die Vision um, in Wäldern große Mengen Wasserstoff zu erzeugen. Da der nächste Anschluss ans Stromnetz oft kilometerweit entfernt ist, will Steidle mithilfe von Elektrolyse Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten.

Steidle ruft nach Subventionen

Der im Wald erzeugte Strom löst die chemische Reaktion aus, sie muss allerdings ohne kurzzeitige Unterbrechungen laufen, weshalb zusätzlich Stromspeicher gebaut werden müssen, die in der sonnenarmen Zeit die Wasserstoffproduktion antreiben. Ein Speicher in dieser Dimension treibt die Kosten nach oben, weshalb Subventionen erforderlich sind. „Über dieses Thema will ich mit Landrätin Bürkle und anderen Politikern sprechen“, kündigt Steidle an, was für ihn als Nächstes zu tun ist.

Der erzeugte Wasserstoff würde verflüssigt in einem Tank gesammelt und von Tankfahrzeugen abgeholt, so Steidles Idee. Aber das ist noch Zukunftsmusik.

Die von Steidle häufiger kritisierte Bürokratie stand ihm beim aktuellen Vorhaben nicht im Wege: Das geänderte Landeswaldgesetz besagt, dass eine Energieerzeugung temporär möglich ist. In solchen Fällen ist nicht einmal eine Baugenehmigung erforderlich.