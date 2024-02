Nach einer Körperverletzung an einer Tankstelle an der Mühlbergstraße, die am Sonntagabend durch Zeugen gemeldet wurde, hat das Polizeirevier Sigmaringen die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es gegen 17.20 Uhr zunächst zwischen drei sich bekannten Personen zu einem Streit gekommen sein, in deren Verlauf ein Mann eine Frau geschlagen haben soll, so der Polizeibericht.

Laut Schilderungen der Anrufer sollen dann mehrere zunächst Unbeteiligte eingeschritten sein und wiederum den Mann geschlagen und getreten haben. Alle Beteiligten flüchteten im Anschluss, wobei die 46 Jahre alte Frau im Nachhinein von den Beamten ermittelt werden konnte.

Die Hintergründe sowie der Ablauf der Tat und die möglichen Beteiligten sowie deren strafbare Handlungen sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu den Beteiligten machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07571/1040 zu melden.