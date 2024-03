Mehrfach hatten wir in unseren Artikeln in den vergangenen Tagen auf Straßenlaternen hingewiesen, die leuchten sollten, aber aus mehr oder weniger unerfindlichen Gründen ihren Dienst nicht verrichten.

Zwischen dem Kleiderreich an der Burgstraße und dem Karls Hotel blieb es stockdunkel, obwohl die Stadt ihre Entscheidung, die Straßenbeleuchtung nach 23 Uhr komplett abzuschalten, rückgängig machte. Die Anwohnerin Julia Neuburger machte uns auf diesen Missstand aufmerksam. Ihre Sorge bekam zusätzlich Gewicht, weil zweimal in ein dort abgestelltes Wohnmobil eingebrochen wurde.

Die Erklärung der Stadtverwaltung

Die Stadt erklärte die dunkel gebliebene Ecke mit der komplexen Technik, die nicht von heute auf morgen umgestellt werden könne. Bis März würden die Arbeiten andauern, hatte Stadtbaumeister Thomas Exler angekündigt. Umso überraschender die Tatsache, dass kurze Zeit nach Erscheinen unseres Artikels die Lichter entlang der Burgstraße wieder angingen.

Ein Leserbrief zeigt Wirkung

Heidi Schleyer ließ sich von dem Artikel über die dunkle Burgstraße inspirieren und schilderte in einem Leserbrief, dass in der Lenaustraße generell nur jede zweite Laterne brenne. Der Beschluss des Gemeinderats sieht jedoch vor, dass bis 23 Uhr alle Laternen leuchten sollen und danach auf die sogenannte Halb-Nacht-Schaltung reduziert werden soll. Schleyer verwies auf diese Regelung und auf Sicherheit der Bürger, die der Stadt ein Anliegen sein müsse.

Ist es ihr, denn umgehend nach Erscheinen des Leserbriefs gingen die Lichter in der Lenaustraße wieder an. Eine feine Sache ist das: Die Zeitung berichtet über ein Bürgeranliegen - schwuppdiwupp erledigt. Er gehe davon aus, dass man auf die Artikel reagiert habe, sagte Bürgermeister Marcus Ehm am Freitag, allerdings verzögerten sich die Arbeiten dafür an anderer Stelle.

Die Frage ist, ob es nicht anders geht? Wenn sich Menschen in der dunklen Jahreszeit unwohl fühlen, darf es nicht Monate dauern, bis die Straßenbeleuchtung umgestellt wird.