Straße soll nach Manfred Stohrer benannt werden

Der ehemalige Redakteur der Schwäbischen Zeitung, Gerd Bantle, hat im Evangelischen Gemeindehaus Sigmaringen einen Vortrag zum Thema „Mit den Waffen des Geistes ‐ Erinnerung an Pfarrer Manfred Stohrer“ gehalten. Bantle erzählte dabei von seinen Begegnungen und Erfahrungen mit Manfred Stohrer.

Pfarrer Stohrer, der 25 Jahre in Sigmaringen als evangelischer Pfarrer wirkte, habe mit „der Waffe des Geistes“ auf vielen Gebieten der Theologie und der Gesellschaft klare und für die damalige Zeit mutige Positionen bezogen und auch für heftige kontroverse Diskussionen gesorgt. Er setzte sich mit all seiner Kraft als überzeugter Pazifist und nach den eigenen fürchterlichen Erlebnissen im zweiten Weltkrieg für Frieden (Hissen der schwarzen Fahne auf dem Kirchturm der evangelischen Kirche anlässlich der Einführung der Allgemeinen Wehrpflicht 1956 oder Betreuung von Kriegsdienstverweigern) und Gerechtigkeit ein, so Bantle.

Stohrer verstand sich vor allem auch als Anwalt für die Schwachen in der Gesellschaft. Er war der Fürsprecher der Jugend, für die er im Kreis-Jugend-Wohlfahrtsausschuss mit all seiner Kraft eintrat. Die selbstlose Betreuung der Konfirmanden und deren Anleitung im Religionsunterricht zu eigenständigem, mutigem Denken war es, was viele der Anwesenden ganz besonders an ihm schätzten.

Stohrer war in gewisser Weise der erste Umweltaktivist in Sigmaringen. Sein Einsatz 1973 für die Rettung der Ahornbäume in der Karlstraße erregte bundesweit großes mediales Interesse. Durch sein Kunststudium war er künstlerischen Dingen sehr zugetan. Unvergessen sind seine Bildmeditationen. Kunst verstand Stohrer als Mahnung und visionäre Voraussicht. Und letztendlich war er auch auf dem Gebiet der Ökumene ein Wegbereiter. Manfred Stohrer schrieb Gedichte in der katholischen Fideliskirche in Sigmaringen, die er Hermann Ritter, dem damaligen katholischen Sigmaringer Pfarrer zur Verfügung stellte. Gerd Bantle trug einige der Gedichte von Manfred Stohrer vor.

Der Sohn von Manfred Stohrer, Gabriel Stohrer, der aus Italien angereist war, erzählte weitere Erlebnisse aus dem Leben seines Vaters. Er war mehr als erstaunt über das gewaltige Echo, das sein Vater noch hervorruft.

Die Anwesenden trugen sich in eine Unterschriftenliste ein, in der Gemeinderat und Bürgermeister von Sigmaringen aufgefordert werden, eine zentrale Straße in Sigmaringen in „Manfred-Stohrer-Straße“ umzubenennen. Die Liste liegt weiter aus und kann unterschrieben werden.