Aufgrund eines Wasserrohrbruchs In der Au 3, auf Höhe „Subway“, kommt es zu Verkehrseinschränkungen in diesem Bereich. Dies teilen die Stadtwerke am Montagabend mit. Am heutigen Dienstag, 5. September, wird die Fahrbahn komplett gesperrt. Entsprechend wird eine Umleitung eingerichtet.

Umleitung bleibt unklar

Wo die Umleitung verläuft, konnten die Stadtwerke am Montagabend auf Nachfrage nicht mitteilen.

Die Reparaturarbeiten werden nach Angaben der Stadtwerke voraussichtlich zwei Tage andauern.