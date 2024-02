Steidle spendet 12.000 Euro an Kindergärten in Krauchenwies

Die Firma Emil Steidle GmbH & Co. KG aus Sigmaringen/Krauchenwies betreibt grundsätzlich keine kleinen Einzelsponsoring, sondern konzentriert regelmäßig einen großen Betrag an eine gemeinnützige oder karitative Einrichtung, teilt das Unternehmen in einer Meldung mit. Hans Steidle, Geschäftsführer des Familienunternehmens überlegt demnach jährlich, welches meist regionale Projekt er unterstützen will.

Im Dezember 2023 wurden die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Krauchenwies mit Teilorten mit dem unverhofften Geldsegen überrascht. Jede der sechs Einrichtungen hat 2000 Euro zur Anschaffung von handwerkspädagogischem Spielmaterial erhalten. In Summe waren es 12.000 Euro, die auf diese Weise zielgerichtet und sinnvoll ausgeschüttet wurden.

Entsprechend der Wunschliste der Kinder gab es zu Weihnachten große und kleine Bauklötze, Fahrzeuge, Kugelbahnen, Werkzeuge, Magnetbastelsets und weitere Spielgeräte, heißt es abschließend.