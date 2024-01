Bauwillige aufgepasst: Die Stadtverwaltung Sigmaringen hat die Vergabe von insgesamt 65 Bauplätzen in der Kernstadt und Ortsteilen gestartet. Noch bis zum 23. Januar können sich Interessenten online auf baupilot.com/sigmaringen auf ihr Lieblingsgrundstück bewerben.

Es handelt sich um die größte Vermarktung von Bauland in der Kreisstadt in der jüngeren Vergangenheit. „Wir freuen uns, unseren Bürgern eine Vielzahl an Grundstücken anbieten zu können und so Rücksicht auf die unterschiedlichsten Bedarfe von Bauwilligen und Familien nehmen zu können“, sagt Bürgermeister Marcus Ehm.

Die Vermarktung der Grundstücke ist bereits sehr gut angelaufen. Manfred Storrer

Erster Beigeordneter Manfred Storrer ergänzt: „Die Vermarktung der Grundstücke ist bereits sehr gut angelaufen.“ Bereits seit dem 20. Dezember 2003 war es demnach bereits möglich, sich auf einen Platz zu bewerben.

So ist die Situation in den Teilorten

Die größte Anzahl an freien Bauplätzen gibt es im Laizer Neubaugebiet Ergat II, teilweise mit Blick aufs Sigmaringer Schloss. Hier beginnt der Quadratmeterpreis allerdings erst bei 130 Euro.

Im Unterschmeier Schulweg sind die acht Bauplätze nahe der St. Anna-Kirche schon länger erschlossen. Die günstigeren Bauplätze an der Durchgangsstraße Richtung Oberschmeien liegen bei 91 Euro, die möglicherweise attraktiveren Grundstücke über der Marke von 100 Euro pro Quadratmeter.

Ab 76 Euro pro Quadratmeter

Gleich zehn Bauplätze stehen in Oberschmeien (Zwirgabel II) zur Verfügung. Hier geht es bereits ab 76 Euro für den Quadratmeter los - und hier lässt sich gegen den deutschlandweiten Trend auch noch auf „großem Fuß“ wohnen. Eines der Grundstücke verfügt über 1043 Quadratmeter Fläche.

So bewirbt man sich Bewerbungen sind unter Vorlage der geforderten Nachweise vorzugsweise elektronisch über die Vergabeplattform www.baupilot.com einzureichen. Alternativ kann die Bewerbung schriftlich eingereicht werden. Dazu sind die Bewerbungsformulare bei der Stadt Sigmaringen, Fachbereich Liegenschaften, Fürst-Wilhelm-Straße 15, 72488 Sigmaringen, anzufordern.

Im Gutensteiner Baugebiet Steinreisenäcker II gibt es aktuell noch zwei recht kleine Grundstücke zu erwerben, der Preis pro Quadratmeter liegt bei 65 Euro. In den Jungnauer Wohngebieten Kronen und Herrschaftsäcker gibt es ebenfalls noch insgesamt zwei Grundstücke zu erwerben, auch hier ab 65 Euro pro Quadratmeter.

So ist die Situation in Sigmaringen

An der Alten Krauchenwieser Straße ebbt der Bau von neuen Häusern nicht ab. Weitere 15 Baugrundstücke sind hier zu vergeben, der Startpreis liegt allerdings schon bei 190 Euro für den Quadratmeter.

Im Gebiet Ziegelesch“ gibt es noch einen Bauplatz zu vergeben, hier herrscht mit 125 Euro für den Quadratmeter vergleichsweise noch ein „alter“ Preis.

Und zu guter Letzt sind auch die Wohngebiete Schafswiese II und Schafswiese IV noch nicht gänzlich bebaut. Drei Bauplätze ab 180 Euro je Quadratmeter warten noch auf ihre künftigen Besitzer.

Die Vergabe der Bauplätze erfolgt nach den Richtlinien der Stadt Sigmaringen zur Vergabe von Wohnbauplätzen, teilt Pressesprecherin Anna-Lena Janisch mit. Voraussetzung sei die Eigennutzung durch die Bewerber. Es bestehe eine Bauverpflichtung innerhalb von drei Jahren ab Abschluss des notariellen Kaufvertrages.