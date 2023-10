Stargast beim Stelldichein des Unternehmerverbands Landkreis Sigmaringen (UVS) war einer der bekanntesten Schiedsrichters Deutschlands: Deniz Aytekin beendete kürzlich seine internationale Karriere, leitet aber weiterhin Bundesligaspiele. Der 45 Jahre alte Nürnberger vermittelte den rund 200 Besuchern in der Stadthalle Sigmaringen, wie sie unter Mitarbeitern mehr Akzeptanz für ihre Entscheidungen bekommen und was in Drucksituationen zu beachten ist.

Er habe mehr als 1000 Fußballspiele geleitet, trotzdem bereite er sich akribisch vor. Aytekin zitierte den wohl bekanntesten Schiedsrichter der Welt, Pierluigi Collina aus Italien: „You have to be prepared.“ Es komme darauf an, Situationen vorherzusehen, Automatismen zu entwickeln. Dies sei nur möglich, wenn man sich auf die Mannschaften und ihre Spieler einstelle.

Als Aytekin 2008 in die Bundesliga aufstieg, wurde er von den Spielern zum schlechtesten Referee gewählt. Der Schiedsrichter war getroffen, weshalb er sich, seine Ausstrahlung und seine Art der Kommunikation hinterfragte. „Ich wollte perfekt sein und hatte ein viel zu großes Ego, aber niemand mag perfekte Menschen.“ Mithilfe eines Coachs änderte Aytekin weniger seine harte Art der Regelauslegung, er wurde vielmehr menschlicher. Seither erklärt er den Spielern seine Entscheidungen möglichst auf Augenhöhe, er versuche die Spieler individuell zu behandeln und er bereite Entscheidungen kommunikativ vor.

Sechs Auszubildende gewinnen beim Galaabend des Unternehmerverbandes eine Eintrittskarte für ein Bundesligaspiel des VfB Stuttgart. (Foto: UVS )

Was das heißt? Ein Spieler zog nach dem erzielten Siegtreffer erst sein Trikot aus und kletterte im Anschluss auf den Zaun, was jeweils mit einer gelben Karte zu ahnden ist. Der Spieler musste also mit Gelb-Rot vom Platz. Weil Aytekin keine andere Wahl hatte, ging er, bevor er die Karten zückte, zum Trainer und sagte: „Ich habe mir diese Regel nicht überlegt, aber ich muss sie anwenden.“ Damit habe er seine Entscheidung vorbereitet und die Akzeptanz erhöht.

Beim Stelldichein des Unternehmerverbands standen Auszubildende im Mittelpunkt, die über Wildcards die Einladung zum Galaabend erhielten. 28 von ihnen waren der Einladung gefolgt. Wirtschaftsförderer Bernhard Kräußlich stellte ein Portal für Auszubildende vor, das in diesen Tagen online geht. Die Namen von sechs Azubis wurden aus einer Lostrommel gezogen, sie erhielten eine Eintrittskarte für das Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund.

Der Präsident des Unternehmerverbandes, Markus Kleiner von der Firma Schunk (Mengen), kritisierte in seiner Begrüßung die Politik der Ampelkoalition scharf: Er erwarte weniger Floskeln und mehr Tatkraft. Das Gebäudeenergiegesetz und den Atomausstieg nannte er als Beispiele für eine verfehlte Politik. Die Debatte um eine Vier-Tage-Woche komme zur Unzeit, da sie der Wirtschaft in Zeiten des Fachkräftemangels weiter schade.

Trotzdem rief Kleiner zur Zuversicht auf: „Die Krise wird nicht ewig andauern und die Wirtschaft im Kreis ist stark.“ Musikalisch umrahmt wurde der Galaabend von den Berlin Comedian Harmonists.