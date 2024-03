Städtische Schließzeiten über Ostern

Über Ostern gelten für die Stadtverwaltung mit Bürgerbüro folgende Schließzeiten: Karfreitag, 29. März bis Ostermontag, 1. April, hat die Stadtverwaltung mit Bürgerbüro geschlossen. Am Gründonnerstag, 28. März, hat das Bürgerbüro regulär geöffnet. Die Tourist Info hat am Karfreitag, Ostersamstag und Ostersonntag geschlossen. Am Ostermontag hat die Tourist Info von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Die Stadtbibliothek ist von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag geschlossen. Der Rückgabekasten kann von Freitag, 29.März, bis Dienstagmorgen, 2. April, ebenfalls nicht genutzt werden. Für die Musikschule gelten die entsprechend kommunizierten Ferienzeiten. Die teilt die Stadtverwaltung mit.