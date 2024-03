Stadtwerke Sigmaringen verabschieden Claudia Kohler nach 24 Jahren in den Ruhestand

Mit dem Monatswechsel endete bei den Stadtwerken Sigmaringen eine Ära. Als Mitarbeiterin der ersten Stunde im Bereich des Kundenservice war Claudia Kohler über 24 Jahre lang eine geschätzte Mitarbeiterin im Unternehmen, wie die Stadtwerke in einer Pressemitteilung schreiben.

Am 21. Februar 2000 begann ihre Laufbahn bei den Stadtwerken. Damals befand sich das Service-Center, wie es vormals hieß, bei der ehemaligen Apotheke am Marktplatz. Über all die Jahre, viele davon als Teamleiterin, lagen die Themengebiete von Claudia Kohler neben dem Kundenservice auch auf dem Donaubus (früher Stadtbus) sowie speziellen, oftmals außerplanmäßigen Aufgaben.

Bei der internen Verabschiedung fanden Manfred Henselmann als langjähriger Vorgesetzter sowie Stadtwerke-Geschäftsführer Markus Seeger viele lobenswerte Worte und dankten für die gute, freundliche und fachlich hervorragende Zusammenarbeit, heißt es seitens des Unternehmens.

Als Abschiedsgeschenke erhielt Claudia Kohler einen prallgefüllten Geschenkekorb sowie einen symbolischen, blauen Stadtwerke-Bobbycar.