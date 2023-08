Die Stadtwerke Sigmaringen führen zwei neue Tarife für Strom ein, die auf der einen Seite eine bindende Vertragslaufzeit haben, gleichzeitig aber einen fixen, nach Aussage der Stadtwerke günstigen Strompreis anbieten. Was es damit auf sich hat, erklärt der folgende Überblick.

Was beinhalten die neuen Tarife?

Bisher gab es bei den Stadtwerken nur die Tarife SIG Strom Natur und die Grundversorgung. Die neuen Tarife — Online– und Printtarif — bieten, anders als die genannten, bei einer ein– oder zweijährigen Bindung an die Stadtwerke einen konstanten Strompreis an. Der Arbeitspreis wird im Netzgebiet bei etwa 37 Cent pro Kilowattstunde liegen, wobei er von der Höhe der Umlagen abhängt.

Das heißt: Wer in einem anderen Netzgebiet wohnt, zahlt einen anderen Preis. Genauso können gesetzliche Änderungen Einfluss nehmen. Der Grundpreis liegt bei etwa 12,25 Euro. Er ist beim Onlinetarif etwas günstiger als bei der Printvariante

Wieso gibt es je einen Online– und einen Printtarif?

Der Kunde, der sich für den Tarif interessiert, kann entscheiden, ob er seine Unterlagen ausschließlich online abrufen möchte und Porto spart, oder ob er die Printvariante abschließt, die monatlich etwa einen Euro mehr kostet, weil mehr Kosten für den Briefversand anfallen.

Warum bieten die Stadtwerke die neuen Tarife an?

Der Kunde soll laut Vertriebsleiter Manfred Henselmann die Wahl haben: Entweder bleibt er bei seinem bestehenden Tarif, der auch mal günstiger sein und kurzfristig gekündigt werden kann, aber Schwankungen unterliegt, oder er bindet sich mit den neuen Tarifen über mindestens zwölf Monate an die Stadtwerke, hat aber einen stabilen Preis.

Durch diese Erweiterung des Stadtwerke–Portfolios haben nicht nur die Kunden mehr Planungssicherheit, sondern auch die Stadtwerke, die durch die länger ausgelegten Verträge besser einschätzen können, wie viel Strom beschafft werden muss, erläutert Henselmann.

Warum liegt der Tarif bei circa 37 Cent pro Kilowattstunde, während Neukunden bei anderen Anbietern deutlich weniger zahlen?

Wie Henselmann betont, dürfen die Arbeitspreise für Neu– und Bestandskunden aus seiner Sicht nicht verglichen werden. Onlineportale werben immer Neukunden mit Boni an, wobei der Arbeitspreis nach einem Jahr für gewöhnlich ansteige. Darüber hinaus haben Stadtwerke verglichen mit Onlineanbietern höhere Kosten, da sie beispielsweise Freibäder betreiben sowie etliche weitere Produkte und Leistungen vor Ort anbieten.

Als Beispiel nennt Henselmann den Bereitschaftsdienst, der im Falle eines Stromausfalles reagieren kann. Der Vergleich mit umliegenden Stadtwerken zeigt, dass die Preise sich dort auf ähnlichem Niveau einpendeln: In Gammertingen kostet die Kilowattstunde nach einer Senkung im August rund 38 Cent und in Bad Saulgau 42 Cent, wobei dort noch eine Senkung geplant ist. In Mengen zahlen Kunden ab Januar einen Arbeitspreis von etwa 37 Cent pro Kilowattstunde.

Warum ist dieses Angebot nur für Bestandskunden verfügbar?

Dieser Tarif ist ab dem neuen Jahr auch für Neukunden geplant, allerdings sollten zuerst treue Kunden davon profitieren, da die Beschaffung des Stroms noch läuft. Darüber hinaus können auch Bestandskunden monatlich in den Tarif einsteigen und müssen sich nicht zum September hin entscheiden. Für Kunden, die Heizstrom beziehen, ist laut Henselmann ebenfalls ein entsprechendes Angebot geplant.

Wird es eine Senkung des Strompreises für den bestehenden Tarif geben?

Henselmanns klare Antwort: ja. Aufgrund sinkender Börsenpreise werde der Strompreis mutmaßlich zum Jahreswechsel auch im bisherigen Tarif günstiger. Im Unterschied zu Online– und Printtarif sei allerdings nicht garantiert, dass das auch so bleibt. Kunden könnten also durchaus abwarten, wie sich die Strompreise entwickeln und später noch umsteigen — oder auch nicht.