Stadtwerke brennen kontrolliert Erdgas ab

Die Stadtwerke Sigmaringen brennen ab Montag, 11. September, aufgrund von Wartungs– und Instandhaltungsarbeiten am Pufferspeicher der Gasübergabestation im Gaswerk Hanfertal das sich noch in den Tanks befindliche Erdgas ab. „Die zu sehende Flamme ist rund einen Meter hoch. Wir dürfen das Erdgas nicht einfach ablassen, sondern brennen es kontrolliert ab — so wie es vorgeschrieben ist. Da dies unter Aufsicht erfolgen muss, brennt die Flamme innerhalb der Arbeitszeit der Stadtwerke. Voraussichtlich bis Freitag, 15. September werden die Arbeiten im Gaswerk Hanfertal andauern“, erklärt Daniel Forstenhäusler, Abteilungsleiter Gas/Wasser/Wärme.

Die Pufferspeicher sind Bestandteil der Gasübergabestation im Hanfertal. Dort wird das Erdgas aus unterirdisch verlaufenden Leitungen vom Vorlieferanten übernommen, verarbeitet und in das Verteilnetz eingespeist.