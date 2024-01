Stadtverwaltung ändert Öffnungszeiten an Fastnacht

Für Fastnacht 2024 gelten bei der Stadtverwaltung geänderte Öffnungszeiten-Regelungen, wie die Stadt Sigmaringen mitteilt. Am „Auseliga“ am Donnerstag, 08. Februar, bleibt das Rathaus samt Bürgerbüro nachmittags ab 12 Uhr geschlossen. Am Fastnachtsdienstag, 13. Februar, ist das Rathaus mit Bürgerbüro ganztägig geschlossen. Die Stadtbibliothek hat an beiden Tagen geschlossen. Der Rückgabekasten kann von Samstag, 10. Februar, bis Mittwochmorgen, 14. Februar 2024, nicht genutzt werden.