Stadtradeln endet mit 864.911 Kilometern

Die Aktion „Stadtradeln“ hat dem Landkreis Sigmaringen in den vergangenen drei Wochen einen kleinen Fahrradboom beschert: Zwischen 16. Juni und 6. Juli beteiligten sich neben dem Landkreis Sigmaringen auch 15 Städte und Gemeinden im Kreis an der Kampagne des „Klima–Bündnisses“ — und damit insgesamt 3446 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Bad Saulgau, Herbertingen, Hettingen, Hohentengen, Mengen, Meßkirch, Neufra, Pfullendorf, Sauldorf, Scheer, Sigmaringen, Sigmaringendorf, Stetten am kalten Markt, Veringenstadt und Wald.

Die meisten Kilometer mit dem Rad legten dabei wie schon im Vorjahr die Einwohner der Stadt Pfullendorf zurück, die es auf eine Gesamtdistanz von 187.696 Kilometern brachten — gefolgt von den Städten Sigmaringen (156.436 Kilometer), Bad Saulgau (154.337 Kilometer) und Mengen (129.080 Kilometer). Umgerechnet auf die Einwohnerzahl, geht der erste Platz an die Stadt Veringenstadt (17,16 Kilometer pro Einwohner). Es folgen Pfullendorf (13,79 Kilometer pro Einwohner), Mengen (13,10 Kilometer pro Einwohner) und Hettingen (12,38 Kilometer pro Einwohner).

In Relation zur Einwohnerzahl liegt der Landkreis Sigmaringen mit 6,57 Kilometern pro Einwohner derzeit auf Platz 3 bei 33 teilnehmenden baden–württembergischen Landkreisen. Nur im Nachbarkreis Ravensburg mit 9,01 Kilometern pro Einwohner und im Landkreis Emmendingen mit 8,2 Kilometern pro Einwohner kamen bislang mehr zusammen. Im Landkreis Sigmaringen wurden im Aktionszeitraum stolze 864.911 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt. Im Vergleich zur Nutzung des Autos konnten so 140 Tonnen Kohlenstoffdioxid vermieden werden.

An den Start gingen 218 Teams aus Unternehmen, Schulen, Vereinen, Familien und vielen weiteren Konstellationen. Das fahrradaktivste Team mit den meisten gesammelten Kilometern ist das Team „Sparkasse“ aus Pfullendorf (31.341 Kilometer), gefolgt von den „Schmeiental–Radlern“ aus Sigmaringen (28.210 Kilometer) sowie dem „Gymnasium Mengen“ aus Mengen (24.231 Kilometer).

In der Kategorie „Team mit den fahrradaktivsten Teilnehmenden“ belegte das Team „2 Freundinnen“ aus Bad Saulgau mit 1342 Kilometern pro Person den ersten Platz. Platz zwei und drei belegen die Pfullendorfer Teams „Selbsthilfegruppe Seepark“ (1171 Kilometer pro Person) beziehungsweise „Die Unbesiegbaren“ (1056 Kilometer pro Person).

Gewinner in der Kategorie „Teams mit den meisten Teilnehmenden“ ist das Team „Gymnasium Mengen“ mit 189 Radelnden, gefolgt von den Teams „Theodor–Heuss–Realschule“ aus Sigmaringen“ (147 Radelnde) und „Staufer–Gymnasium“ aus Pfullendorf (128 Radelnde).

Alle Platzierungen der Teams und Kommunen sowie Informationen zur Aktion sind unter www.stadtradeln.de/landkreis-sigmaringen zu finden.