Stadtführungen zur Geschichte, kulinarischen Genüssen und über Wasser und Feuer

Die Stadt Sigmaringen weist auf öffentliche Stadtführung hin. So bietet Tourist-Info für alle Interessierten am Samstag, 7. Oktober, eine Stadtführung zur Geschichte der Stadt an. Die Tour startet um 15 Uhr an der Tourist-Info, Fürst-Wilhelm-Straße 15/ Rathausplatz, Sigmaringen. Die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden und kostet fünf Eur0 pro Person. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung und Bezahlung vorab in der Tourist Info, Telefon 07571/106‐224, ist daher erforderlich.

Eine weitere Führung „Kulinarische Stadtführung mit Barbaras Plaudereien“ findet am Samstag, 14. Oktober statt. Die Tourist-Info bietet diese Führung in Zusammenarbeit mit der Narrenzunft Vetter Guser und Sigmaringer Gastronomen an. Bei einem Spaziergang durch die Stadt erfahren die Teilnehmer Interessantes und Lustiges zur Fasnet in Sigmaringen. Bei den kulinarischen Stopps in der Sigmaringer Gastronomie werden Versucherle von Gerichten nach Rezepten aus dem neuen Kochbuch „Vetterles Fasnetsschmankerl“ gereicht.

Die Führung dauert zweieinhalb bis drei Stunden und startet um 11 Uhr vor der Tourist Info. Teilnehmer zahlen 22 Euro pro Person. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung und Bezahlung vorab in der Tourist Info, Telefon 07571/106‐224, ist daher erforderlich und zwar bis zum 6. Oktober.

Eine Brünnelesführung gibt es am Hohenzollerntag am 8. Oktober um 10.30 und um 14.30 Uhr. „Wasser war das wichtigste Hilfsmittel für die Feuerwehren aus der Stadt Sigmaringen und den angrenzenden Gemeinden“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Stadt Sigmaringen lädt zur Brünneles-Führung mit Stadtführerin Barbara Liche rund um das Hohenzollernschloss ein. Treffpunkt: Rathausplatz, Sigmaringen, Teilnehmer zahlen zehn Euro pro Person.

Da die Teilnehmerzahl ist auf maximal 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenztist, empfiehlt die Tourist-Info, Plätze online zu reservieren unter: www.hohenzollernschloss.de