Stadtbus wird zum Donaubus

Mancher Fahrgast staunte nicht schlecht, als er in den letzten Tagen mit dem öffentlichen Nahverkehr in Sigmaringen unterwegs war.Denn seit Ende der vergangenen Woche ist der erste Donaubus (Foto: Stadtwerke Sigmaringen) der Stadtwerke Sigmaringen im Stadtverkehr unterwegs. Der im Wellendesign der Stadtwerke beklebte Bus ist ein weiterer Schritt in der Umstellung auf das neue Erscheinungsbild.Ähnlich wie das Donaubad hat der Donaubus, vormals Stadtbus, aufgrund seiner Bedeutung eine eigene Farbgebung erhalten. Das neue Design des Donaubus ist aktuell auf einem Bus angebracht, weitere Busbeklebungen sind angedacht.

