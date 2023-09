Die Stadtverwaltung möchte auf dem Leopoldplatz Videokameras aufhängen, um die Sicherheit für die Bürger zu erhöhen und Sachbeschädigungen und andere kriminelle Machenschaften einzudämmen. Wie Bürgermeister Marcus Ehm im Anwohnerrat der Landeserstaufnahmestelle ausführte, laufe derzeit eine rechtliche Prüfung. Das Ziel des Bürgermeisters ist, im Laufe des Jahres im Gemeinderat einen Beschluss für die Videoüberwachung herbeizuführen.

Bürgermeister Ehm führt ein versuchtes Tötungsdelikt und die massiven Sachbeschädigungen an Buswartehäuschen, die Schäden im fünfstelligen Bereich verursacht haben, als Belege an, warum er eine Videoüberwachung für notwendig erachtet. „Ich schätze die Privatsphäre sehr hoch ein, aber aufgrund der Entwicklung in den vergangenen Monaten halte ich die Videoüberwachung jetzt für gerechtfertigt“, begründet Ehm auf Anfrage unserer Zeitung.

Das sagt die Polizei

Aktuell laufe die rechtliche Prüfung, so der Bürgermeister. Klar ist, dass die Videoüberwachung nach dem Polizeigesetz auf dem Leopoldplatz nicht zulässig ist. „Hier sind die Schwellen zu hoch“, sagte Polizeipräsident Uwe Stürmer, der sich dafür ausspricht, die Fesseln, die der Datenschutz der Videoüberwachung anlegt, zu lockern. Bei einer Videoüberwachung nach dem Polizeigesetz wären die Daten direkt bei der Polizei aufgelaufen. Dies wäre die einfachste Lösung gewesen, erklärt Ehm.

Der Plan B soll umgesetzt werden

Doch es gibt einen Plan B: Nach Angaben des Bürgermeisters verfolgt die Stadt eine Videoüberwachung nach dem Landesdatenschutzgesetz, das dies für öffentliche Einrichtungen vorsieht, wenn eine Notwendigkeit nachgewiesen werden kann. Die rechtliche Prüfung sei abgeschlossen, nun gehe es an die Umsetzung, so Ehm. Die Stadt will eine externe Firma mit der Überwachung beauftragen. Die Daten würden im Rathaus zwischengespeichert und bei Bedarf ausgewertet. Sobald Angebote vorliegen, soll der Gemeinderat darüber entscheiden. Ehm rechnet mit jährlichen Kosten im unteren fünfstelligen Bereich.

Generell spricht sich der Polizeipräsident Uwe Stürmer für eine Lockerung der Gesetzgebung für die Videoüberwachung aus: Die Polizei kläre häufig Straftaten, weil sie Bilder zugespielt bekomme, die von privaten Personen aufgenommen werden.

Im Privaten sind die Kameras weit verbreitet

So wurde bei der Versammlung der Anwohner der Landeserstaufnahmestelle deutlich, dass in den Wohngebieten Ziegelacker, Ziegelesch und Riedbaum etliche Bewohner eine Videoüberwachung auf ihren Grundstücken installiert haben. Ein Besucher formulierte überspitzt: „Im Ziegelesch kenne ich nicht einen Winkel, der nicht videoüberwacht ist“, sagte der Mann. „Wenn ich auf meiner Terrasse einen Kaffee trinke, habe ich das seltsame Gefühl, dass ich von mehreren Kameras beobachtet werde.“

Der Polizeichef riet im Umgang mit Belästigungen dazu, Orte aufzubauen, die videoüberwacht seien. Wenn Menschen verfolgt würden, sollten sie in einer Tankstelle etwas einkaufen, so Uwe Stürmer, weil dort gefilmt werde. Vielleicht wird dies auch im kommenden Jahr auf dem Leopoldplatz alltäglich sein.