Informationen über die Stadt Sigmaringen gibt es derzeit vor allem die Internetseite und den Stadtspiegel. Das soll sich ändern. Die SPD hat in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch den Antrag gestellt, doch eine App für Bürgerinnen und Bürger einzuführen.

Das soll die App können

Beinhalten soll sie laut Fraktionsmitglied Susanne Fuchs eine Übersicht über Dienstleistungen aller Art, das Mitteilungsblatt und sogar einen Audioguide für Stadtführungen, außerdem den Veranstaltungskalender. „Das hätte auch touristisch einen erheblichen Mehrwert“, so Fuchs. Außerdem reduziere es den Verbrauch von Papier - aus Umweltschutzgründen sinnvoll.

Auch der Erste Beigeordnete Manfred Storrer fand die Idee gut. Die Stadt habe selbst schon eigene Überlegungen in diese Richtungen gehabt, aber seit die frühere Pressesprecherin gekündigt hat, sei die Idee ins „Hintertreffen geraten“. Im ersten Quartal wolle die Stadt aber mit einem Vorschlag an den Rat herantreten.

Großer Aufwand, aber auch großer Nutzen

Nun klingt das alles ja gar nicht schlecht, wären wir nicht im Jahr 2023, in dem viele Städte besagte App schon haben. Hier nachzuziehen, ist eine gute Idee und wie das so oft im Leben ist - der Aufwand mag erheblich sein, aber einmal gemacht, erleichtert es langfristig das Leben. Deshalb danke, liebe SPD für den Antrag. So mancher Bürger wird sich am Ende darüber freuen.