Zum Jahreswechsel ändern sich die Parkgebühren und -zonen in Sigmaringen. Allerdings tritt der Wechsel nicht überall sofort ein. Im Überblick zeigt Schwäbische.de, wann welcher Bereich wie teuer wird.

Wann kommen die Gebühren beim Parkplatz am Bahnübergang?

Der Parkscheinautomat steht schon und ist einsatzbereit. Hier müssen Autofahrer ab dem 1. Januar Gebühren zahlen. Bislang war der von den Stadtwerken bewirtschaftete Parkplatz kostenlos. Künftig werden dort pro Stunde 50 Cent fällig, maximal allerdings zwei Euro. Eine begrenzte Parkzeit gibt es dort nicht, teilt Stadtwerkesprecher Pascal Lang mit.

Warum wird das Parkhaus Prinzengarten teurer?

Wer für weniger als eine halbe Stunde ins Parkhaus fährt, zahlt weiterhin nichts. Allerdings erhöht sich der Preis für eine Tageskarte ab dem 1. Januar von zwei auf drei Euro, so Lang. Hintergrund ist, dass die Stadtwerke zusätzliche Einnahmequellen brauchen, um die Kosten für die geplante Sanierung des Parkhauses zu finanzieren. Die ist allerdings, Stand jetzt, erst 2025 geplant.

Welche Parkplätze in Gorheim werden kostenpflichtig?

Weil immer wieder Zollschüler den Parkplatz in Gorheim nutzen, der vor allem für Kunden der Bäckerei Schnitzer und Kursteilnehmer im Bildungswerk vorgesehen ist, führt die Stadt auch dort Parkgebühren ein. Das erläutert Bürgermeister Marcus Ehm im Gespräch mit der SZ.

Zollschüler können dort also weiterhin ihr Auto abstellen, aber eben nicht mehr kostenlos. Marcus Ehm

Die vordere Parkreihe bleibt weiterhin kostenlos, wird aber für Kurzzeitparker mit Parkscheibe eingeschränkt. Für die hinteren Parkplätze fallen Parkgebühren mit einem Höchstsatz von zwei Euro an. „Zollschüler können dort also weiterhin ihr Auto abstellen, aber eben nicht mehr kostenlos“, so Ehm.

Warum stellt die Stadt Parkscheinautomaten am Sandbühlstadion auf?

Der gleiche Gebührensatz gilt künftig auch auf den städtischen Parkplätzen neben dem Sandbühlstadion. Wie Ehm berichtet, hängt das mit der Gebührenerhebung des Krankenhauses zusammen.

Seit Autofahrer fürs Parken auf dem Gelände der Klinik zahlen müssen, weichen viele immer wieder auf den städtischen Parkplatz aus und blockieren ihn für die Sporttreibenden. Der Parkplatz neben der Kreissporthalle ist Kreissache und bleibt kostenlos, während die Stadt für ihre Fläche Gebühren einführt.

Ehm hofft aber, dass sich das Problem löst, wenn das Parkhaus der neuen Bertha-Benz-Schule eröffnet ist und dort genügend Platz für alle zur Verfügung steht.

Wann werden die Parkplätze in der Altstadt teurer?

Für die 16 Parkplätze in der Innenstadt, die sich in der Schwab- und der Fidelisstraße befinden, hat der Gemeinderat eine Erhöhung der Parkgebühren beschlossen. Nach Umstellung soll eine Mindestgebühr von 50 Cent ab Minute eins fällig werden. Für die Höchstdauer von 30 Minuten Parkzeit zahlen Autofahrer einen Euro. Eine Umsetzung ist allerdings nicht direkt am 1. Januar möglich, weil die Software der Automaten für die neue Gebührenstruktur umgerüstet werden muss.

Wie sieht der Zeitplan der Stadt aus?

Bereits 2023 hat die Stadt acht Parkscheinautomaten gekauft und lagert sie derzeit noch auf dem Bauhof. Auch im neuen Jahr kommen acht weitere dazu, teilt Ehm mit. Der Kauf kann allerdings erst nach Verabschiedung des Haushalts getätigt werden. Das ist am 20. Dezember passiert.

Die Menge an Parkscheinautomaten sei nötig, weil auch ältere Modelle ausgetauscht werden müssen, sagt Ehm. Bei den neueren können Kunden künftig auch mit Karte zahlen und müssen nicht mehr ständig Kleingeld dabei haben.

Da sich nicht sofort alle aufstellen lassen, dauert die Umstellung der Gebühren beziehungsweise deren Einführung auf städtischen Parkplätzen noch an. Der Bürgermeister rechnet allerdings damit, dass sie im ersten Quartal vollzogen wird. Autofahrer müssen also aufmerksam sein und besser einmal zu viel nach dem Automaten Ausschau halten als zu wenig.