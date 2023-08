Seit Ende Juni ist der Leopoldplatz wieder frei zugänglich. Doch nicht alle Sigmaringer freuen sich über den Zustand des Platzes. Für Blinde ist er eine echte Herausforderung.

Als Ute Reinert, Leiterin der Allgemeinen Blinden– und Sehbehindertenhilfe (ABSH), zum ersten Mal über den Leopoldplatz läuft, ist sie schockiert: „Das, was die Stadt dort als Blindenleitlinien ausgeben möchte, hat damit überhaupt nichts zu tun. Sie sind sogar schädigend.“

Vorsicht Falle: Der graue Pflasterstreifen ist als Leitlinie für Blinde gedacht. Wenn sie sich beim Gehen an dem Streifen orientieren, knallen sie mit dem Schild zusammen. (Foto: Michael Hescheler )

Denn es wurden aus Sicht von Ute Reinert keine konkreten Blindenleitlinien verlegt, sondern Kopfsteinpflaster: „Diese bedeuten für einen Blinden Körperverletzung“, macht Ute Reinert deutlich.

Nicht nur aufgrund ihrer ehrenamtlichen Arbeit bei der ABSH, sondern auch weil ihr Mann, Kurt Reinert, vor 30 Jahren sein Sehvermögen verloren hat, achtet sie ganz besonders auf solche Dinge.

Die Kopfsteinpflaster kritisiert sie: „Aufgrund der willkürlich platzierten Bruchsteine entstehen immer wieder größere Lücken, in denen die Sehbehinderten mit ihren Stöcken hängenbleiben.“ Diese führten zu Gelenkproblemen oder Entzündungen, die Kurt Reinert durch die jahrelange Nutzung des Blindenstockes sowieso schon habe.

Das sagt der Stadtbaumeister

Stadtbaumeister Thomas Exler kann die Bedenken des Ehepaars Reinert nachvollziehen. Die Leitlinien seien an verschiedenen Stellen handwerklich mangelhaft ausgeführt, weshalb mit der Firma bei der Abnahme eine Nacharbeitung vereinbart worden sei.

Der Vertreter der Stadtverwaltung weist jedoch darauf hin, dass die Kombination aus hellen Granitplatten und schwarzem Basaltpflaster zulässig sei. Für Sehbehinderte sei einerseits der Kontrast wichtig und andererseits müsse ein Unterschied in der Oberfläche spürbar sein. Die Stadt hat veranlasst, dass die Leitlinien mit feineren Steinen und kleineren Fugen ausgeführt werden.

Ein zweiter Kritikpunkt

Ute Reinert hat einen weiteren Kritikpunkt: Quer über einen Behindertenleitstreifen wurde ein Schild, das die Spielstraße anzeigt, angebracht. Das Schild verhindert, dass Blinde über den Leitstreifen gehen können.

Die grauen Pflasterflächen sollen Blinden den Weg in den Stadtbus weisen. So wie sie jetzt angeordnet sind, endet der Weg zwischen den beiden Bustüren. (Foto: Michael Hescheler )

Würde ein Blinder aus dem Bus steigen und sich auf die Leitlinie verlassen, so würde dieser „volles Rohr gegen das Schild donnern“, sagt Ute Reinert empört.

+++ Lesen Sie hier, was im Zusammenhang mit dem Leopoldplatz auf jeden Fall vermieden werden sollte +++

Kurt Reinert geht sogar so weit: „Hätte die Stadt gar nichts gemacht, wäre es für die Blinden einfacher“, denn die meisten Sehbehinderten verlassen sich auf ihre Erinnerungen und wissen somit in vertrauten Umgebungen genau, wohin sie laufen können. Änderungen wie diese seien eher verwirrend für die Betroffenen.

Schild habe an dieser Stelle nichts verloren

Auch in diesem Punkt gibt der Stadtbaumeister dem Ehepaar Reinert recht: Das Schild habe an dieser Stelle nichts verloren. Die Stadt werde über den Bauhof veranlassen, dass es versetzt werde.

In diesem Fall trifft die ausführende Firma keine Schild, sondern unsere Planung ist schiefgelaufen. Thomas Exler

Dritter Kritikpunkt: die zu den Bushaltestellen führenden Leitlinien und sogenannten Aufmerksamkeitsfelder. Diese wurden so angeordnet, dass Sehbehinderte, die die Linien nutzen, nicht an den Türen der Busse stehen, sondern zwischen den beiden Türen. Somit haben die Leitlinien für die Blinden überhaupt keinen Nutzen, sagt Ute Reinert.

Diese Möglichkeiten hat die Stadt

Auch hier werde die Stadtverwaltung nachbessern, kündigt Exler bei einem Ortstermin mit der „Schwäbischen Zeitung“ an. Entweder die anthrazitgrauen Pflasterflächen werden verlegt oder die Stadt vereinbart mit dem Kreisverkehrsbetrieb (KVB), dass die Busse an den entsprechenden Aufmerksamkeitsfeldern halten. Dazu müssten in jedem Fall die Haltestellenschilder verlegt werden „In diesem Fall trifft die ausführende Firma keine Schild, sondern unsere Planung ist schiefgelaufen“, räumt Exler ein. Die Kosten für diese Maßnahme wird deshalb das Rathaus selbst bezahlen.

Ute Reinert richtet schließlich noch einen generellen Wunsch an die Stadtverwaltung: „Sie soll sich künftig im Vorfeld mit einem Behindertenbeauftragten in Verbindung setzen.“ Auf diese Weise könne sichergestellt werden, dass die Bedürfnisse von Behinderten im ersten Anlauf berücksichtigt werden.