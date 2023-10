Sigmaringen

Stadt prüft Kauf von Warnsirenen

Lesedauer: 1 min

Nach dem Warntag ist vor dem Warntag: Gemeinderat Karlheinz Gonschorek erkundigte sich bei der Ratssitzung am Mittwoch in Sigmaringen, ob auch die Stadt, wie viele andere, über den Kauf von Sirenen zur Warnung der Bevölkerung im Notfall nachdenkt. Derzeit, zeigte sich, gibt es nur noch in Gutenstein und Jungau Sirenen.

Veröffentlicht: 27.10.2023, Von: Mareike Keiper