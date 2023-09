Stadt organisiert Infostand zum Tag der Zivilcourage

Die Stadt Sigmaringen veranstaltet in Kooperation mit dem Polizeipräsidium Ravensburg, Referat Prävention am Standort Sigmaringen, am Dienstag, 19. September, am Tag der Zivilcourage, einen Infostand auf dem Marktplatz.

Ausgrenzung, Vandalismus oder Gewalt — leider tägliche Situationen in unserem Leben. Aber wie reagieren wir, wenn plötzlich wir das Opfer sind, oder wenn wir Zeuge einer Straftat werden? Wegschauen oder Weglaufen gilt nicht, jeder kann helfen ohne sich in Gefahr zu bringen. Zivilcourage bedeutet den Mut aufzuwenden, bei Konflikten und Gewalttaten zu helfen oder einzugreifen. Sie beginnt im Kleinen, im Familien– oder Freundeskreis und wird dann wichtig, wenn Menschen ausgegrenzt, verletzt oder bedroht werden.

Ziel des Programms soll die Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls von Frauen im öffentlichen Raum sein. Am Infostand wird auch über die realistische Risikoeinschätzung, Opfer eines Angriffs im öffentlichen Raum zu werden, gesprochen. Auch die Gefahren durch K.O.-Tropfen werden dabei beleuchtet. Bei den Männern stehen die Botschaften für mehr Zivilcourage — helfen, ohne sich selbst zu gefährden — aber auch das Thema „Opferwerden“ im Fokus des kostenfreien Angebotes.

Zudem soll das Selbstvertrauen und die Umsicht gestärkt werden, denn selbstbewusstes Auftreten minimiert die Gefahr, selbst zum Opfer zu werden. Hierbei geht es auch um die Vermittlung von richtigen Verhaltensweisen im Fall eines tatsächlichen Angriffs.

Zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr hält das Polizeipräsidium Ravensburg einen Vortrag über das Thema „Sicher unterwegs“. In interaktiven Übungsszenarien erfahren die Teilnehmenden, wie sie sich in den verschiedenen Situationen verhalten können. Der Vortrag findet im Donauhäusle statt und richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren. Anmelden können Sie sich hierfür bis zum 15. September im Amt für Familie und Bildung (Telefon 07571/106116) im Rathaus.