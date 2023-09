Die Stadt Sigmaringen wird ihre Investitionen in den kommenden Jahren um rund 20 Prozent zurückfahren. Damit kommt sie einem Anliegen des Landratsamts nach, das die Stadt aus finanziellen und personellen Gründen zu einer Reduzierung aufforderte. Was die Änderung in der Finanzplanung im Detail bedeutet und welche großen Projekte die Stadt in den kommenden Jahren angehen möchte. Wir beantworten die zentralen Fragen.

Was sind die zentralen Investitionen der Stadt Sigmaringen in den kommenden Jahren?

Für die Feuerwehr werden mindestens sechs Millionen Euro investiert werden müssen. Die Erweiterung des Feuerwehrhauses um einige Garagen und Sozialräume ist bereits beschlossen und wird im kommenden Jahr angegangen. 4,9 Millionen Euro sind dafür eingeplant. „Uns galoppieren die Kosten davon“, sagt der Erste Beigeordnete Manfred Storrer.

Deshalb soll nun die Sanierung des Bestandsgebäudes zu einem späteren Zeitpunkt angegangen werden. Die marode Drehleiter muss im Jahr 2025 durch eine neue ersetzt werden. Kostenpunkt: 0,8 Millionen Euro. Etwas mehr als die Hälfte des Anschaffungspreises wird die Stadt aus eigener Kasse bezahlen müssen.

Die Investitionen in die Feuerwehr dürften nicht die einzige größere Zukunftsaufgabe sein. Was hat die Stadt sonst noch geplant?

Deutlich umfangreicher dürfte die Neuordnung der Sigmaringer Grundschulen sein, über die der Gemeinderat im Herbst entscheiden soll. Es wird darum gehen, ob die Stadt die verpflichtende Ganztagsbetreuung nur an einem oder an mehreren Standorten anbietet.

In der Folge muss die Bilharzschule modernisiert oder teilweise neu gebaut werden. „Wenn die Schulentwicklung kommt, werden wir in die Verschuldung gehen müssen“, kündigt der Erste Beigeordnete an. Er rechnet mit Gesamtinvestitionen in Höhe von mindestens 25 Millionen Euro.

Wie hoch ist die Verschuldung der Stadt aktuell?

In diesem Jahr muss die Stadt keine Schulden aufnehmen. Als der Kindergarten In der Au gebaut wurde, wurde ein Darlehen in Höhe von 2,8 Millionen Euro abgeschlossen, weil die Stadt von der KfW Zuschüsse zur Tilgang in Höhe von rund 20 Prozent erhält. Dies ist das einzige Darlehen, das abgezahlt werden muss.

Warum wird das Investitionsvolumen von 15 auf rund zwölf Millionen Euro gesenkt?

In den vergangenen Jahren wurden angekündigte Investitionen immer wieder nach hinten geschoben, weshalb das Landratsamt als Behörde, die über die Finanzen der Stadt wacht, davon ausgeht, dass sich die Stadt überforderte.

Zweites Argument: Wegen der Rezession und rückläufiger Steuereinnahmen rechnen die Finanzexperten damit, dass der Stadt künftig weniger Geld zur Verfügung stehen wird. Deswegen ging die Stadt auf den Vorschlag des Landratsamtes ein. „Wir waren uns in den Gesprächen sehr schnell einig“, sagt der Beigeordnete.

Was bedeutet dies für künftig geplante Investitionen?

Kämmerer Alexander Bücheler kündigt an, dass sich die Stadt mehr und mehr auf ihre Pflichtaufgaben konzentrieren werde. Zudem werden einzelne Baumaßnahmen wie beispielsweise die Sanierung der Bahnstraße in Laiz verschoben. Die Sanierung des Gebäudes 81 auf dem Kasernenareal, Sitz der Wirtschaftsförderung, wird ebenfalls auf unbestimmte Zeit vertagt.

Was bedeutet die Priorisierung für Straßensanierungsprojekte wie die Neugestaltung der Karlstraße?

Hier werde es keine Verschiebung geben, weil diese Maßnahme teilweise durch Sanierungsmittel des Landes finanziert wird. „Dieses Programm gibt den Zeitraum für den Bau vor“, erklärt Bücheler. In den Jahren 2024 und 2025 wird der Unterbau der Karlstraße erneuert. Im Zuge dessen wird es eine Nahwärmeversorgung geben, die voraussichtlich über eine Wärmepumpe beim Milchwerk gespeist werden soll. Zudem ist eine Neugestaltung des Oberbaus der Straße angedacht.