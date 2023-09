Sigmaringen

Stadt bittet um Teilnahme an Umfrage zum Betreuungsbedarf von Kindern unter drei Jahren

(sz) ‐ Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen im vorschulischen Bereich ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Während sich der Bedarf an Kindergartenplätzen in der Altersgruppe der Drei- bis Sechsjährigen anhand der Bevölkerungsgruppe verhältnismäßig gut vorhersagen lässt, ist die Prognose bei den unter Dreijährigen schwieriger.

