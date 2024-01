Die Polizei und Spurensicherung waren am Montagabend und Dienstagvormittag im Parkhaus am Prinzengarten im Einsatz. „Wir wurden am Montag wegen einem vermeintlichen Übergriff gerufen“, sagt Polizeisprecher Christian Sugg auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Die beteiligten Personen sollen sich dabei gekannt haben. Einen Übergriff konnte die Polizei im Rahmen ihrer Ermittlungen bisher nicht bestätigen. Weiter äußern wollte sich die Polizei nicht.

Spurensicherung war am Dienstag im Einsatz

Aufgrund des Vorfalls waren die Herrentoilette und der Eingangsbereich zum Treppenhaus im Parkhaus zwischen 18 Uhr am Montag und Dienstagvormittag gegen 11 Uhr gesperrt. Die Sigmaringer Stadtwerke haben den Bereich am Montagabend abgesperrt.

„Wir haben den Tatort abgeschlossen und die Herrentoilette ist von der Polizei versiegelt worden“, sagt Oliver Dreher von den Stadtwerken. Am Dienstagmorgen sei die Spurensicherung der Polizei vor Ort gewesen. Der Betrieb im Parkhaus sei laut Dreher normal weitergelaufen und von den Ermittlungen nicht beeinflusst worden.