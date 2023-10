Der direkt gewählte CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß bietet am Montag, 30. Oktober, bietet eine Bürgersprechstunde an. In der Zeit von 16 bis 17 Uhr steht er den Bürgerinnen und Bürgern für deren Anliegen in Gesprächen zur Verfügung. Die Sprechstunde findet im Wahlkreisbüro Sigmaringen in der Karlsstraße 28, in Sigmaringen statt. Um Anmeldung wird gebeten, im Wahlkreisbüro unter der Telefonnummer 07571/12053, oder per Mail an [email protected].