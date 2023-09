Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagnachmittag im Zeitraum zwischen 13.15 und 15.45 Uhr in einen in der Konviktstraße abgestellten Pkw eingebrochen.

Er verschaffte sich, wie die Polizei mitteilt, über das Beifahrerfenster gewaltsam Zugang zum Fahrzeuginneren und entwendete daraus eine Sporttasche mit Inhalt.

Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise zum Täter unter Telefon 07571/1040.