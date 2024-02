Sigmaringen

„Spieltrieb“ improvisiert eine romantische Komödie

Sigmaringen / Lesedauer: 1 min

Auch Hanna Stauß und Andreas Musen improvisieren am 14. Februar im Alten Schlachthof in Sigmaringen. (Foto: Veranstalter )

Zum Valentinstag am 14. Februar bringt das Improvisationstheater Spieltrieb eine romantische Komödie in Spielfilmlänge auf die Bühne des Alten Schlachthofs in Sigmaringen.