Die Teilnehmer an der Demonstration sind auf ihrem Weg zum Karlsplatz an vielen Stellen über Glatteis gelaufen. Nicht alle sind ohne Zwischenfälle bei der Kundgebung angekommen.

Bereits bei der Tankstelle auf der Laizer Straße stürzt mindestens ein Teilnehmer. Selbst nach der Demonstration schlittern am Parkplatz bei der Stadthalle mehrere Autos beinahe in parkende Fahrzeuge und eine Radfahrerin rutscht in einer Kurve weg. Ernsthaft verletzt hat sich niemand.

Dennoch: „Es ist ein Unding, dass man morgens um 10 Uhr im Schneckengarten fast auf die Schnauze fällt“, macht ein Demoteilnehmer seinem Ärger Luft.

Stadt rechtfertigt sich

Die Glätte am Vormittag sei um 4 Uhr morgens, als der Bauhof den Zustand der Straßen geprüft habe, nicht absehbar gewesen, sagt Anna-Lena Janisch, Pressesprecherin der Stadt. Erst Vormittags habe sich das Eis gebildet, als die Straßen schon gesperrt gewesen seien.

„Die Bauhofmitarbeiter waren natürlich zusätzlich mit dem Aufstellen der Absperrung im Einsatz.“ Die Feuerwehr habe aushelfen müssen und vor Ort während der Demonstration noch händisch gestreut. Für den Parkplatz an der Stadthalle sei ein externer Dienstleister verantwortlich.

Häufiger Probleme mit Eis und Schnee

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Menschen in Sigmaringen über nicht geräumte Straßen und Wege ärgern. Fred Geggier, Chef des gleichnamigen Taxiunternehmens, beklagt, dass seine Taxis nicht fahren konnten. Als sich in der Woche vor der Demo schon mal über Nacht eine Eisschicht auf der Fahrspur gebildet hat, seien sie „von 6 bis 9 Uhr nur gestanden.“

Wetter ist keine lineare Angelegenheit. Anna-Lena Janisch

Eine Pendlerin berichtet, dass auch bei Schnee die Räumungsarbeiten in der Stadt oft hinterherhinkten. Über die schneereiche Phase Anfang Dezember sagt sie: „Stadtauswärts waren die Straßen gegen 9 Uhr frei, aber sobald ich im Sigmaringer Stadtgebiet war, war es nicht mehr geräumt, überall lag Schneematsch und Autofahrer mussten wesentlich vorsichtiger fahren. Und das eben um 9 Uhr, als der ganze Berufsverkehr schon durch war.“

Bauhof gut ausgestattet

Ist die Stadt überlastet? „Unser Bauhof ist personell und fahrzeugtechnisch gut ausgestattet und auch in der Regel schnell genug unterwegs“, sagt Janisch. Ab 4.30 Uhr seien sie auf den Straßen, sagt Artur Löffler, stellvertretender Bauhofleiter.

Insgesamt vier große und vier kleine Fahrzeuge umfasst die Räumungsflotte des Bauhofs. Die Fahrzeuge werden auch im Sommer eingesetzt. (Foto: Niklas Hüsam )

Wenn es nicht gleich wieder auf die Straßen schneit, sei die Stadt dank vier großer Räumfahrzeuge und vier kleineren für Gehwege und kleinere Straßen innerhalb von fünf Stunden eis- und schneefrei. Sollte sich allerdings hinter den Fahrzeugen wieder eine Schneeschicht bilden, müssten er und sein Team priorisieren. Gerade kleinere Straßen könnten dann zu kurz kommen.

Keine Vergleichbarkeit

Allgemein könnten benachbarte Gebiete nicht miteinander vergleichen werden, sagt Anna-Lena Janisch, denn „Wetter ist keine lineare Angelegenheit.“ Manchmal unterscheide sich die Wetterlage schon von einem Kilometer auf den anderen. Wenige Grad Temperaturunterschied könnten den Unterschied zwischen befahrbar und Spiegelglatt machen.