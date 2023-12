Spendenaktion über 50.000 Euro

Schon seit Jahren ist es bei der Firma Optigrün zu Weihnachten gute Tradition, an Stelle von Weihnachtsgeschenken für die Kunden, soziale Einrichtungen und hilfsbedürftige Menschen zu unterstützen. Auch in diesem Jahr fanden die Beschäftigten bei Optigrün eine Vielzahl von verschiedensten Hilfsprojekten, Initiativen und Organisationen, denen das Unternehmen eine Spende zukommen lassen wird. Viele davon gehen an Bedürftige aus der Region, aber auch überregionale Einrichtungen werden berücksichtigt. Dies teilt die Betriebsleitung in einem Schreiben mit.

Für Uwe Harzmann, Vorstand von Optigrün, ist es selbstverständlich, dort zu helfen, wo es am nötigsten ist. „Gerade in schwierigen Zeiten müssen wir auch an die denken, denen es nicht so gut geht. Aber auch Einrichtungen unterstützen, die Jugendlichen die Chance gibt, ihre Talente zu entdecken und weiterzuentwickeln und somit später dem Arbeitsmarkt als kompetente Fachkraft zur Verfügung stehen zu können. Die vielen Vorschläge unserer Optigrüner zeigen, dass es auch in unserer Gesellschaft viele Menschen gibt, die dringend Hilfe benötigen“, ist Uwe Harzmann überzeugt.

Traditionell dürfen die Optigrün Beschäftigten die verschiedenen Einrichtungen besuchen und die Spendenschecks übergeben. Welche und wie viele verschiedene Einrichtungen von unserer diesjährigen Spendenaktion profitieren, kann man im Firmen-Adventskalender auf den sozialen Medien Instagram und Facebook verfolgen