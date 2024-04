SPD stellt Listen für Kreistagswahlen auf

Die Kreis-SPD hat ihre Kreistagslisten bei einer gemeinsamen Mitgliederversammlung im Sigmaringer Bombay Palace aufgestellt. Somit stehen die Sozialdemokraten bei den Kreistagswahlen am 9. Juni in allen Kreistagswahlkreisen auf den Wahlzetteln, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei.

„Ich freue mich, dass so viele und auch einige junge Leute bei uns kandidieren wollen“, eröffnete der SPD-Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende Robin Mesarosch die Nominierungsversammlung: „Wir machen aber nicht nur Listen mit Namen drauf, sondern ein klares Angebot, wie unser Landkreis für alle noch besser sein kann.“

Bei der anschließenden Nominierung der sieben Kreistagswahllisten konnten sich alle Kandidaten über große Zustimmung freuen. Die Liste für den Wahlkreis Sigmaringen wird Kreisrat Martin Huthmacher anführen, für Sigmaringen-Land Siegfried Seitz, für Bad Saulgau Kreisrätin Helga Brey, für Gammertingen Wolfgang Schreiber, für Mengen Kreisrat Matthias Seitz, für Meßkirch-Stetten a.k.M. Reiner Marquart und für Pfullendorf Hans Halder.

Alle Kandidaten für den Kreistag der SPD im Kreis Sigmaringen

Liste I: Sigmaringen-Stadt

1. Huthmacher, Martin

2. King Conradi, Sophia

3. Keller, Ottmar

4. Gayer, Matthias

5. Kühn, Michael

6. Schäfer, Bernhard

7. Köhler, Karsten

Liste II: Sigmaringen-Land

1. Seitz, Siegfried

2. Fischer, Eberhard

Liste III: Bad Saulgau

1. Brey, Helga

2. Haile, Marcus

3. Henkel, Antje

4. Hillenbrand, Krischan

5. Yasar, Nuray

6. Scherer, Bernhard

7. Skuppin, Michael

8. Knoll, Hans

9. Arnold, Peter

10. Hillenbrand, Fabian

Ersatzkandidat: Frühbauer, Raimund

Liste IV: Gammertingen

1. Schreiber, Wolfgang

2. Höschle, Madeleine

3. Nägele, Kornelius

4. Ziegler, Stefan

Liste V: Mengen

1. Seitz, Matthias

2. Doser, Mario

3. Frey, Wolfgang

4. Neumann, Birgit

5. Augeard, Yannick

6. Seitz, Imme

Liste VI: Meßkirch-Stetten a.k.M.

1. Marquart, Reiner

2. Sambil, Walter

3. Lumb, Sven

4. Graf, Lukas

5. Hillenbrand, Rüdiger

6. Schindler, Roland

Liste VII: Pfullendorf

1. Halder, Hans

2. Richter, Thomas