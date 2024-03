Sparkassen-Soirée eröffnet mit Crossover-Konzert

„Auch in diesem Jahr gestalten wir eine bunte und ausdrucksstarke, musikalische Veranstaltungsreihe im Herzen Sigmaringens“, blickt Michael Hahn, Vorsitzender des Vorstandes der Landesbank Kreissparkasse, auf das bevorstehende Eröffnungskonzert der Sparkassen Soirée. In diesem Jahr richtet die Sparkasse in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Kunst und Kultur drei Konzertabende im Hofgarten aus.

Ein Crossover-Konzert für jeden Musikgeschmack - ob Klassiker wie Chopin und Spohr oder die Vielfalt des Pop-Genres mit Hits wie „You Raise Me Up“ - die Lehrkräfte der Städtischen Musikschule Sigmaringen eröffnen die diesjährige Sparkassen-Soirée mit einem Programm, das alle musikalischen Geschmacksrichtungen abholt. Das Crossover-Konzert beginnt am Freitag, 15. März, um 19 Uhr.

Seit 2001 konzertieren die Solisten Chiaki Nagata und Hans-Hinricht Renner gemeinsam und haben in dieser Zeit beinahe das gesamte Standardrepertoire für Cello und Klavier aufgeführt. Nach internationalen Karrieren und diversen Konzerten im europäischen Ausland, Japan und Südamerika ist Sigmaringen für die beiden Künstler zum beruflichen und privaten Lebensmittelpunkt geworden. Am Sonntag, 5. Mai, will das Duo sein Publikum ab 19 Uhr mit Werken von Ludwig van Beethoven und Franz Schubert begeistern.

Eine Verbindung aus Klavierromantik und Tastenzauber erwartet das Publikum der Pianistin Claire Huangci am Sonntag, 30. Juni, ab 19 Uhr. Die Amerikanerin mit chinesischen Wurzeln aus Frankfurt am Main ist die Gewinnerin des ersten Preises sowie des Mozartpreises beim Concours Géza Anda 2018. Huangci ist bekannt für musikantische Energie und natürliche Herzlichkeit.

Vorverkaufskarten gibt es in der Buchhandlung Rabe in Sigmaringen, Telefon 07571/52296, und bei der Gesellschaft für Kunst und Kulturen, Telefon 07571/13081, Mail: [email protected].

Bei allen Konzerten erhalten Schüler und Studenten freien Eintritt. Für das Crossover-Konzert zahlen Erwachsene 15 Euro pro Karte, KuKu-Mitglieder 13 Euro. Für das Kammerkonzert mit Renner und Nagata zahlen Erwachsene 22 Euro, KuKu-Mitglieder 20 Euro. Für das Klavierrezital mit Claire Huangci zahlen Erwachsene 25 Euro, KuKu-Mitglieder 23 Euro. Das Sparkassen-Abo für alle drei Konzerte kostet 50 Euro, KuKu-Mitglieder zahlen 45 Euro.