Sommerwanderung des Schwäbischen Albvereins

Die Sommerwanderung führt den Schwäbischen Albverein OG Sigmaringen erneut ins Laucherttal: Vvon Veringenstadt geht es zu den alten Erzgruben und zum Schwammriff und anschließend wieder zurück nach Veringenstadt. Los geht’s am Sonntag, 13. August, um 11.25 Uhr am Busbahnhof Sigmaringen Bstg. 5 Linie 9. Die Rückkehr von Veringenstadt per Bus oder per Bahn ist 16.20 Uhr und 18.20 Uhr sein, teilt der Wanderführer Domidian mit.

Die Wanderstrecke ist etwa acht Kilometer lang. Wanderstöcke werden empfohlen. Der Fahrpreis beträgt hin– und zurück (Tagesticket Einzelperson) 6,80 Euro, ein eigenes Ticket kann genutzt werden.Gäste sind wie immer willkommen. Gäste zahlen zwei Euro, Mitglieder des Schwäbischen Albvereins wandern kostenlos mit. Anmeldung: Wanderführer Karl Rudi Domidian, Telefon 07571/7438343 oder Mail [email protected].