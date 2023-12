Solawi plant für 2024 einige Änderungen

Das Team der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) Sigmaringen hat im vierten Anbaujahr viele Herausforderungen gemeistert. Unter großen Anstrengungen sei es aber gelungen, die teilnehmenden knapp 50 Haushalte mit Gemüse vom Solawi-Acker zu versorgen, teilt Solwai mit. Die Vorstandsmitglieder sind sich aber einig: Um auch im Jahr 2024 erfolgreich Gemüse anzubauen, müssen Änderungen im Betriebsablauf vorgenommen werden.

Genau das ist eine Solawi: ein landwirtschaftlicher Betrieb. Obwohl Anteilsnehmer und Unterstützer des solidarischen Anbauprinzips Mitglieder in einem Verein sind, ist er auch Arbeitgeber für Gärtner, Pächter des Geländes beim Böhler-Hof in der Alten Jungnauer Straße, muss Rechnungen für Jungpflanzen und Saatgut zahlen und alles in einwandfreier Buchführung festhalten. Die Betriebsführung übernimmt ein fünfköpfiges ehrenamtliches Vorstandsteam.

„Dieses Jahr hat sich bei uns zu den üblichen Sorgen in der Landwirtschaft, die meist mit dem Wetter zu tun haben, ein ausgewachsenes Schneckenproblem gesellt“, sagt Vorstandsmitglied Anja Maier. Trotz vieler Absammelaktionen hätten die Schnecken jede Menge Jungpflanzen vernichtet. Aus gesundheitlichen Gründen fielen im Lauf des Jahres beide Gärtner aus und sind auch aktuell krankgeschrieben. „Seit drei Monaten stemmen die ursprünglich als Aushilfen eingestellten Kräfte Rosi Schmid und Florian Meyer den Betrieb gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern und einigen wenigen aktiven Mitgliedern“, sagt Martin Romer, im Team Ansprechpartner für die Mitarbeiter. Jede Woche sei aufs Neue improvisiert worden, sodass es fast an ein Wunder grenze, dass es trotzdem wöchentliche Gemüseausgaben gab.

Ein neuer Gärtner wurde nicht gefunden, daher geht Solawi neue Wege. Das bedeutet: weniger Anteile, weniger Experimente beim Gemüseanbau und die Konzentration auf weniger Sorten. Außerdem kommt das Team auf dem Acker nicht mehr ohne die stundenweise Mitarbeit von Mitgliedern und Prosumenten aus.

Unterstützung gibt es von David Steyer, Betriebsleiter der Solawi Ravensburg, der einen Anbauplan für 2024 erstellte. Ein Kernteam, zu dem neben Rosi Schmid weitere feste Mitarbeiter gehören werden, übernimmt den Anbau und leitet die Mitarbeit der Anteilsnehmer auf dem Acker an.

„Bei uns steht die Solidarität im Mittelpunkt“, sagt Anja Maier. „Solidarität gegenüber dem Gärtnerteam und gegenüber dem Ackerboden, dem wir nicht zu viel abverlangen, sondern ihn nachhaltig bewirtschaften wollen.“ Dazu komme die Solidarität der Mitglieder untereinander, die sich die Kosten für den Gemüseanbau und die Ernte teilen. Der Vorstand hofft, dass durch die Mitarbeit auf dem Acker auch die Gemeinschaft der Solawi wachse und die Lust, Ideen für Projekte und Aktionen umzusetzen.

Wer Gemüse von der Solawi Sigmaringen beziehen will oder sich neu für die Gemeinschaft und einen Anteil interessiert, ist zur Bieterrunde eingeladen am Samstag, 13. Januar, 14 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus in Sigmaringen. Dabei gibt es genaue Infos zum Solawi-Jahr 2024.

Wer im Vorfeld Fragen hat, sich zur Bieterrunde anmelden will oder Interesse an Mitarbeit auf dem Acker hat, kann sich per Mail an vorstand@solawi-sigmaringen melden.Wie die Bieterrunde abläuft, lässt sich bei den FAQs www.solawi-sigmaringen.de nachlesen.