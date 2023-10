So werden in Sigmaringen Lebensmittel überwacht

Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Sigmaringen lädt am Samstag, 21. Oktober, alle Verbraucherinnen und Verbraucher von 10 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür in die Räume in die Fidelis-Graf-Straße 1 ein. Sie können sich bei einem Rundgang durch die Laboratorien einen Einblick in die Aufgaben des Untersuchungsamtes verschaffen und werden über aktuelle Themen des Verbraucherschutzes informiert. Dabei können sie selbst aktiv werden und an Experimenten und Verkostungen teilnehmen. Auch für Kinder gibt es viel zu entdecken.

9000 Proben unter der Lupe

„Verbraucherschutz geht alle an“, heißt es in der Einladung des Amts. Am CVUA Sigmaringen sorgen rund 120 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür, dass die amtliche Lebensmittelüberwachung sichergestellt ist. Im Dienste des Verbraucherschutzes im Regierungsbezirk Tübingen und für das Land Baden-Württemberg nimmt das Team aus Lebensmittelchemikern, Tierärzten, Biologen, Diplomingenieuren und technischen Labormitarbeitern jährlich rund 9000 Proben unter die Lupe. Die Experten des CVUA überprüfen einerseits Grundnahrungsmittel wie Brot, Fleisch, Milch, Saft, Hülsenfrüchte und Wasser, aber auch Genussmittel wie Zigaretten, Tabakwaren und neuartige Raucherzeugnisse oder untersuchen auf bestimmte Rückstände und Kontaminanten wie Schimmelpilzgifte (Mykotoxine).

So sieht die Technik aus

Die Besucher erhalten eine Fülle von Informationen rund um das Thema Lebensmittel, über unerwünschte Stoffe in der Nahrung und im Trinkwasser, über Gefahren neuer Raucherzeugnisse sowie Einblicke in die hochmoderne technische Ausstattung des Untersuchungsamtes.

Das CVUA Sigmaringen bietet eine spannende und lukrative Ausbildung mit guten Berufsaussichten an. Derzeit werden neun junge Menschen zu Chemielaboranten ausgebildet. Zudem stehen vier Plätze zur praktischen Ausbildung zu staatlich geprüften Lebensmittelchemikern zur Verfügung.

Weitere Infos und das aktuelle Programm: offenetuer.cvua-sigmaringen.de.