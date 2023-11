Im Foyer der künftigen Bertha-Benz-Schule ist am Freitagnachmittag der Grundstein gelegt worden. Mehr als ein Jahr nach dem Baubeginn haben Landrätin Stefanie Bürkle und Patrick Miller von der Bad Saulgauer Firma Reisch aktuelle Gegenstände wie die Freitag-Ausgabe der „Schwäbischen Zeitung“, Euro-Scheine und Münzen und eine Baubeschreibung in einer Kiste verstaut und in der Wand einbringen lassen.

Im nächsten Jahrhundert vielleicht eine Rarität: eine gedruckte Ausgabe der „Schwäbischen Zeitung“. Landrätin Bürkle verstaut sie hinter dem Grundstein für die Nachwelt. (Foto: Michael Hescheler )

Der Rohbau der Schule ist weit fortgeschritten, ab Februar soll der Innenausbau beginnen. Erste Fenster sind bereits eingesetzt. Just in diesen Tagen erhielt der Landkreis die Genehmigung für den Bau des Parkhauses, der nun ebenfalls beginnen wird. Seit dem Baubeginn im Oktober 2022 sei an jedem Tag gearbeitet worden, so die Bauleiter der Firma Reisch.

Projektleiter Patrick Miller nennt die kurzen Wege zwischen seiner Firma, dem Landratsamt und den Planern als entscheidenden Vorteil. Der Landkreis hat den Bau der Bertha-Benz-Schule an ein Konsortium vergeben, das die Planung, den Bau und den Betrieb der Schule übernimmt. Miller hob das Planerteam hervor, das sich kenne und deswegen abgestimmt und eingespielt zusammenarbeite.

Landrätin Stefanie Bürkle (links) und Patrick Miller von der Firma Reisch legen den Grundstein für die Bertha-Benz-Schule. (Foto: Michael Hescheler )

Das rund 100 Millionen Euro teure Projekt fordert den Landkreis auch finanziell. „Der große Hammer kommt 2025, wenn unsere Reserven aufgebraucht sind und wir uns am Kapitalmarkt bedienen müssen“, sagte Landrätin Bürkle. Die Schule soll zum Schuljahr 25/26 bezogen werden. „Wenn wir den Termin halten wollen, muss alles flutschen“, sagte Reisch-Projektleiter Miller.