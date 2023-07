So gehen Schulen mit dem Tod von Schülern um

Wenn ein Schüler stirbt, steht die Welt an der Schule für ein paar Tage still. Das ist erst kürzlich am Hohenzollern–Gynasium Sigmaringen (HZG) passiert. Die Folge: Lehrer müssen mit ihrer Trauer umgehen und gleichzeitig die Schüler auffangen, der Alltag gerät aus den Fugen. Schulleiter Martin Hoffmann und Schulsozialarbeiter Kai Siebler sprechen darüber, wie sie und das Kollegium damit umgehen.

Die Grundlage für alles, was die Schule unternimmt, entstammt einem Leitfaden des Landes, der jeder Schule vorliegt, so Hoffmann. Der erste Schritt: das Krisenteam zusammenrufen. Es besteht aus der Schulleitung, dem Sekretariat, dem Schulsozialarbeiter und bestimmten Lehrern, die sich in diesem Bereich engagieren. Erfahren sie von einem Todesfall, treffen sie sich meist noch am selben Tag, spätestens am nächsten Morgen.

Am wichtigsten: Gerüchte aushebeln

Am wichtigsten laut Hoffmann: Wer wird wie informiert? Da die Information über den Vorfall bereits schnell durch Whatsapp kursiere, sei es von großer Bedeutung, Gerüchte abzufangen und die Schüler über die Lehrer möglichst direkt zu informieren. Die Schule achte darauf, wer wie betroffen ist und entsprechend vielleicht mehr Informationen oder Hilfe braucht.

Es geht beim Informieren vor allem um Eindeutigkeit und Klarheit, es darf nicht zu abstrakt sein, weil sonst viel Angst entsteht und sich alle reinsteigern. Schulleiter Martin Hoffmann

Am meisten involviert sei meistens die Klasse des verstorbenen Schülers, darüber hinaus Freunde und Vereinsmitglieder. „Es geht beim Informieren vor allem um Eindeutigkeit und Klarheit, es darf nicht zu abstrakt sein, weil sonst viel Angst entsteht und sich alle reinsteigern“, so der Schulleiter.

Außerdem seien die Lehrer angehalten, bei denselben Informationen zu bleiben und nicht fortlaufend neue Erkenntnisse weiterzugeben. Was weitergegeben wird sowie alle übrigen Schritte finden aber in Absprache mit der betroffenen Familie statt, betont Hoffmann.

Die Gefahren der Situation

Gleichzeitig müsse das Kollegium überlegen, wie es die Reaktionen der Schüler auffangen kann. „Der Umgang mit der Trauer ist sehr unterschiedlich“, sagt Hoffmann. Die einen seien sehr emotional, andere verdrängen oder suchen Abstand. So habe der Schulleiter bereits erlebt, dass ein Schüler nach dem Tod eines Angehörigen mit seinen Freunden lieber Fußball spielen wollte als zu reden. „Jugendliche sind purer als Erwachsene, sie wissen genau, was sie brauchen. Es ist wichtig, dass wir alles zulassen“, fügt Siebler an.

Die Realität ist nach einem solchen Todesfall immer eine andere, aber das müssen wir akzeptieren und verstehen, dass es weitergeht. Schulleiter Martin Hoffmann

Gleichzeitig wolle das Schulpersonal ansprechbar bleiben und sich Zeit nehmen. Zum Abschiednehmen stellt die Schule je nach Wunsch der Familie des Schülers einen Gedenkraum zur Verfügung, den die Mitschüler nutzen können. Auch ein Kondolenzbuch, in dem sie ihre Gedanken eintragen können, habe sich bewährt.

Im Umgang mit der Trauer lauern aber auch Gefahren. Zum einen könne es passieren, dass nach einer gewissen Zeit nicht ganz so nahestehende Schüler die außergewöhnliche Situation ausnutzen, zum anderen könne die Aufmerksamkeit, die auf dem Toten liegt, zu extremen Reaktionen führen. Siebler nennt ein Beispiel: Stand ein Schüler dem Verstorbenen nahe, sehe er vielleicht keinen Sinn mehr in seinem weiteren Leben. Diese Schlussfolgerung wolle das Kollegium abfedern.

Beerdigung holt Tod in die Realität

Nicht zuletzt helfe Routine, und die trete spätestens ab dem Zeitpunkt der Beerdigung ein. Sofern die gesamte Schule eingeladen ist, sei sie ein guter Moment, um Abschied zu nehmen, so Hoffmann: „Ab diesem Zeitpunkt verändert sich die Trauer, denn die Situation schwebt nicht mehr im Raum, sondern wird zur Realität.“

Alternativ sei eine Gedenkfeier in der Schule möglich — auf freiwilliger Basis, um nichts zu erzwingen, so Hoffmann. Er betont: „Die Realität ist nach einem solchen Todesfall immer eine andere, aber das müssen wir akzeptieren und verstehen, dass es weitergeht.“

Damit das funktioniert, lege die Schule großen Wert auf eine Rückkehr in die Normalität. Die Wichtigkeit dessen betont auch Winfried Fritz, Sprecher der Notfallseelsorge in Sigmaringen. Sein Team unterstützt Schulen im Umgang mit dem Tod und hilft auch, die Lehrer zu stabilisieren, damit sie den Schülern wiederum Sicherheit vermitteln können. Sicherheit gebe auch der übliche Schulalltag nach dieser „hochemotionalen Zeit“, so Fritz.

Andere Art der Trauer

Er ist überzeugt, dass Kinder und Jugendliche anders trauern als Erwachsene und zitiert eine Kollegin: „Erwachsene versinken in Trauer, Jugendliche hüpfen von Trauerpfütze zu Trauerpfütze.“ Dabei sollen sie unterstützt werden, um eine gute Mischung hinzubekommen zwischen Tränen und der Aussicht, auch wieder lächeln zu können.