Viele sind der Überzeugung, dass Segeln ein einfacher und entspannter Sport ist, bei dem sich die Teilnehmer auf dem Deck sonnen. Dieses Klischee stimmt nicht, davon sind Jonathan Steidle und Johannes Maier aus Sigmaringen überzeugt.

Nationaler und internationaler Erfolg

Im Oktober 2023 sicherten sie sich den ersten Platz der Deutschen Junioren Segel-Liga. Außerdem sind sie gemeinsam mit zwei weiteren Teamkollegen des Bodensee-Yachtclubs Überlingen im vergangenen September Vizemeister der Youth Sailing Champions League in Kiel geworden.

„Das war wirklich eine besondere Erfahrung“, berichtet Steidle über die Teilnahme an der Champions League. Segelclubs aus der ganzen Welt seien angereist. „Es waren sogar Mannschaften aus Australien anwesend“, so Steidle.

Zum Sport haben die beiden auf unterschiedliche Weise gefunden. „Ich kam schon früh mit dem Segeln in Berührung, weil mein Großvater und mein Vater auch Segler sind“, sagt Steidle. Er sei ungefähr sechs Jahre alt gewesen, als er mit dem Training begonnen hat.

In den aktivsten Zeiten waren wir bestimmt 130 Tage im Jahr auf dem Wasser. Jonathan Steidle

Maier, mit dem er schon lange befreundet ist, hat erst später mit dem Segeln begonnen: „Jonathan hat mich vor zwei Jahren kurzfristig gefragt, ob ich eine Position im Boot besetzen könnte. Das habe ich gemacht und bin beim Segeln geblieben.“

Hohe Anforderungen

Das Segeltraining erfordere viel Zeit und bestimmte Fähigkeiten. An Bord müsse jeder anpacken und könne sich nicht ausruhen. Deshalb sind die Anforderungen hoch. „In den aktivsten Zeiten waren wir bestimmt 130 Tage im Jahr auf dem Wasser“, so Steidle. Laut Maier ist der Teamgeist das A und O.

„Bei Wettbewerben kann es auf dem Boot auch mal laut und hitzig zugehen. Im Anschluss analysieren wir das und beseitigen Streitigkeiten“, sagt er. „Eine Portion Talent“ gehöre zum erfolgreichen Segeln dazu, gleichzeitig benötige es aber auch „viel Fleiß und Arbeit“, da das Training intensiv sei, fügt Steidle hinzu.

Exklusivität des Segelsports

Segeln ist laut Steidle stark abhängig von den Wetterbedingungen, insbesondere vom Wind. An die wechselnden Windrichtungen müsse sich das Team anpassen können, um die Kontrolle über das Boot zu behalten. Am Ende sei deshalb das Wichtigste, dass jeder Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten hat, so der 22-Jährige.

Exklusiv ist der Segelsport laut Steidle, weil es nicht überall möglich ist, ihn auszuüben, und er dadurch nicht so verbreitet sei. „In Sigmaringen gibt es eben keinen direkten Wasserzugang zum Segeln“, sagt Maier. Die Donau reiche dafür nicht.

Wir verteidigen natürlichen unseren Jugendbundesligatitel. Johannes Maier

Steidle ergänzt den finanziellen Aspekt: „Je mehr du machst und trainierst und je mehr Wettbewerbe du besuchst, desto teurer wird es.“ Außerdem lebe der Segelsport vom Reisen. „Wenn man regelmäßig auf dem Gardasee oder dem Mittelmeer segelt, dann summiert sich das schon“, fügt er hinzu.

Das sind ihre Ziele für die kommende Saison

Der Mitgliedsbeitrag für Jugendliche liegt im Jahr bei 125 Euro und bei Erwachsenen bei 250 Euro. Gleichzeitig seien die Vereine sehr unterstützend, was die Finanzierung der Ausrüstung angeht, denn für die verschiedenen Wetterlagen auf dem Wasser brauche es spezielle Kleidung. Außerdem stellt der Verein die Boote. „Unser Club finanziert sehr viel und wir haben Sponsoren“, sagt Maier. Steidle pflichtet dem bei: „Es gibt viele Förderungen und Zuschüsse.“

Für die kommende Saison steht einiges an. „Wir verteidigen natürlichen unseren Jugendbundesligatitel“, sagt Maier. Ein weiteres Ziel: Bei der nächsten Youth Sailing Champions League wollen er und Steidle den Meistertitel nach Hause holen.