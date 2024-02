Noch ist das Risiko für Wald- oder Vegetationsbrände im Kreisgebiet nicht so hoch wie in anderen Regionen Deutschlands. Trotzdem sollen die Feuerwehrleute für solche Extremsituationen besser ausgerüstet und ausgebildet sein.

Dieses Ziel haben Kreisbrandmeister Michael Reitter und Friedrich Sauter, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands in diesem Jahr, für dieses Jahr definiert. Außerdem soll in einem Arbeitskreis ein gemeinsames Konzept für die Bekämpfung solcher Brände entwickelt werden.

Nicht nur in Südeuropa wehen warme Winde

„Wetterexperten gehen davon aus, dass es in Zukunft auch in Deutschland vermehrt zu Wald- und Flächenbränden kommen wird, wie sie bisher nur aus anderen Ländern der Welt kennen“, sagt Kreisbrandmeister Reitter. Denke man an die Sommer der vergangenen Jahre zurück, habe es in vielen Regionen Südeuropas solche Brände gegeben. „Und hier hat es auch Tage über 35 Grad gegeben, an denen ein warmer Wind wehte.“

1. Die Einsatzkleidung der Mannschaft

An drei Punkten müsse angesetzt werden, um besser vorbereitet zu sein, findet Reitter: Mannschaft, Gerät und Taktik. Die normale Schutz- und Einsatzkleidung der Feuerwehrleute sei für diese Temperaturen und Vegetationsbrände nicht gut geeignet und müsse um leichtere Kleidung ergänzt werden, die es den Männern und Frauen im Wald leichter macht.

2. Spezielle Geräte und Ausstattung

Wer sich in schwer zugänglichem und unebenen Gelände bewege, brauche außerdem anderes Schlauchmaterial. Die Rohre hätten kleinere Durchmesser und könnten so besser transportiert werden. Außerdem hätten sich neben dem klassischen Werkzeug für Wald- und Flächenbrände wie Feuerpatsche und Hacken, um Gräben zu ziehen, auch sogenannte Löschrucksäcke bewährt. Dabei tragen die Einsatzkräfte Wasserreservoirs auf ihrem Rücken und können mit einer Handspritze Glutnester erledigen.

„Die zusätzliche Ausrüstung muss außerdem sinnvoll auf den Logistikfahrzeugen untergebracht werden können“, sagt Friedrich Sauter. Dafür gibt es Rollcontainer, in denen alles untergebracht werden kann. Je nach Bestückung würden diese aber schnell 15.000 Euro kosten. Eine Grundausstattung sollen alle Wehren erhalten.

3. Ausbildung der Feuerwehrleute

Um mit der für viele Feuerwehrleute ungewohnten Ausrüstung auch richtig und professionell umgehen zu können, sollen nach und nach alle Feuerwehrleute im Kreis geschult werden. „Da geht es im März mit den ersten Fortbildungen los“, so Sauter. Angedacht ist, dass die geschulten Kräfte ihr Wissen dann als Multiplikatoren in die Wehren tragen.