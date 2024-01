Einen besseren Start ins neue Jahr kann man sich nicht wünschen: Dank der Silvester-Millionen sind acht Glückspilze aus Baden-Württemberg jetzt um je eine Million Euro reicher. Kurz vor dem Jahreswechsel räumte auch ein Teilnehmer aus dem Kreis Sigmaringen den Spitzengewinn ab. Zusätzlich dürfen sich acht weitere Tipperinnen und Tipper über jeweils 100.000 Euro freuen.

Woher der Gewinner genau stammt, nennt die Lottogesellschaft nicht.

„Die Silvester-Millionen bieten mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 250.000 die größte Chance bei einer Lotterie von Lotto Baden-Württemberg Millionärin oder Millionär zu werden“, sagt Geschäftsführer Georg Wacker laut einer Pressemitteilung. „Die Ziehung und das Abgleichen der Gewinnnummern gehört für viele Menschen bei uns im Land mittlerweile schon fest zur Silvestertradition dazu.“

Das ist die Losnummer

Schlüssel zum Glück und damit zum Hauptgewinn von je einer Million Euro ist für den Gewinner aus dem Kreis Sigmaringen diese Losnummer: 0960074.

Alle Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer, die ohne Kundenkarte in den Lotto-Annahmestellen in Baden-Württemberg an den Silvester-Millionen teilgenommen haben, sollten ihre Lose unbedingt überprüfen, schreibt die Lottogesellschaft in ihrer Mitteilung. Zum Abruf der komplett steuerfreien Gewinne müsse die gültige Spielquittung vorgelegt werden.

Höhere Wahrscheinlichkeit des Gewinnens

Das Spielprinzip der Lotterie ist einfach: Aus dem Zahlenbereich 0000001 bis 2.000.000 wird nach dem Zufallsprinzip eine Nummer ermittelt und jeweils nur einmal vergeben. Die acht Millionentreffer führen zu der für die Lotterie charakteristischen, hohen Wahrscheinlichkeit von 1 zu 250.000 auf die Spitzengewinne.