Die Deutschen und ihr Bier — eine große Liebesbeziehung. Bereits im 19. Jahrhundert erlebten Brauereien und Schankwirtschaften auch in Oberschwaben und Hohenzollern eine heute unvorstellbare Blüte. Die „Schwäbische Zeitung“ wird sich in den kommenden Wochen in einer Serie mit Aufstieg und Niedergang des Brauereiwesens in Bad Saulgau und Sigmaringen beschäftigen.

Im Jahr 1880 zählte das Deutsche Reich rund 19.000 Brauereien — nie zuvor und auch nie wieder danach gab es hierzulande mehr Brauereien. Heute gibt es in der Bundesrepublik Deutschland noch rund 1.500 Brauereien.

Satte 31 Wirtschaften in Saulgau im Jahr 1908

Die Stadt Bad Saulgau hatte vor rund 150 Jahren den Ruf, eine „Bierstadt“ zu sein. Hans Georg Rimmele hat als Kenner der oberschwäbischen Brauerei– und Bierlandschaft in seinem Buch „Obierschwaben“ zahlreiche Anekdoten zusammengetragen, die von reichhaltigem Bierkonsum der Saulgauer beredtes Zeugnis ablegen.

So hätten die rund 5000 Einwohner Saulgaus im Jahr 1908 gleich in 31 Wirtschaften ihren Durst löschen können. Rimmele zitiert einen evangelischen Pfarrer, der im Jahr 1903 über die Saulgauer Bevölkerung gesagt haben soll: „Sie ist im ganzen wohlhabend, rührig, beweglich, aber nicht charakterfest, lebensfroh bis zur Genusssucht.“

Ähnlich verhielt es sich in Hohenzollern. Die rund 70.000 Einwohner des preußischen Regierungsbezirks Sigmaringen tranken im Jahr 1891 rund 12,4 Millionen Liter Bier — was einem Pro–Kopf–Verbrauch von 180 Litern entspricht. Diese Zahlen hat der Heimatkundler Franz Keller (1875 bis 1950) herausgefunden, indem er für die „Volkszeitung“ im Jahr 1928 50 Jahrgänge der „Zentralstelle des Vereins zur Förderung der Landwirtschaft“ ausgewertet hatte.

Hohenzoller trinkt unglaubliche 260 Liter Bier im Jahr

Im Jahr 2022 lag der Pro–Kopf–Verbrauch beim Bier in Deutschland bei 92 Litern — gerade einmal bei rund der Hälfte also. Den Höhepunkt des Bierkonsums in Hohenzollern stellt das Jahr 1907 dar. Sagenhafte 260 Liter Bier trank der durchschnittliche Hohenzoller in diesem Jahr: „Damit marschierten die Sigmaringer Hohenzollern an der Spitze sämtlicher preußischer Regierungsbezirke“, resümiert Keller.

Hintergrund Oberamt Saulgau Das Oberamt Saulgau war ein Verwaltungsbezirk, der 1806 gegründet worden war. Im Jahr 1834 wurde er in Kreis Saulgau umbenannt, 1938 ging er mit dem Großteil des Kreises Riedlingen in den Landkreis Saulgau auf. Das Oberamt Saulgau grenzte an die weiteren württembergischen Oberämter Riedlingen, Waldsee und Ravensburg sowie an das Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen (ab 1850 preußischer Regierungsbezirk) an. Zum Oberamt Saulgau zählten neben der Stadt Saulgau Orte wie Mengen, Altshausen, Königseggwald und Herbertingen.

Der zahlenmäßige Aufstieg der Brauereien in Hohenzollern von 147 im Jahr 1844 auf stattliche 276 im Jahr 1886 liest sich heute wie ein Märchen, hat aber Gründe, auch wenn der „Schwarzwälder Bote“ in einem Artikel mit dem Titel „Kleine Sigmaringer Bräu– und Wirtshausgeschichte“ im Jahr 1951 süffisant schreibt, „niemand weiß, wo die Hohenzollern plötzlich ihren großen Durst hernahmen“.

Keller hat in einem weiteren Artikel für die „Volkszeitung“ im Jahr 1935 herausgearbeitet, dass Brauereien bis etwa um die Jahrhundertwende als „landwirtschaftliches Nebengewerbe“ galten. Das bedeutet: Sowohl die Abfallprodukte beim Brauen (Treber, Schlempe, Brauwasser) konnten in der Viehmast noch verwendet werden als auch anders herum (überschüssige) Produktionen aus der Landwirtschaft für das Herstellen von Bier.

Kleinbrauereien zahlen teures Lehrgeld

Aus diesem Grund schossen die Brauereien in Hohenzollern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus dem Boden wie die Pilze nach dem Regen — und ebenso schnell gingen sie wieder ein. Im Jahr 1900 waren es noch 145 Brauereien, im Jahr 1910 noch 75 Brauereien, im Jahr 1924 gerade einmal noch 14 Brauereien — ein Rückgang von 95 Prozent binnen vier Jahrzehnten. Keller hat herausgearbeitet, dass ein Großteil der Kleinbrauereien teures Lehrgeld bezahlen musste.

Die meisten seien nicht „kapitalkräftig genug gewesen, um auf die Dauer die Konkurrenz mit den Großbrauereien durchhalten zu können“, schreibt Keller in der „Volkszeitung“. Insbesondere aber sei es den Kleinbrauern nicht möglich gewesen, ihren technischen Betrieb samt Kühlanlagen auf einem vernünftigen Niveau zu halten — die Biertrinker hatten immer höhere Anforderungen an ihr Bier.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts konsumieren die Sigmaringer und Saulgauer Bier in Massen. (Foto: Alexis Albrecht )

Auch in der Stadt Saulgau kam es zu einer regelrechten Brauereien–Flut. Auf dem Höhepunkt waren es in den Stadtgrenzen fast 20 Brauereien, im Jahr 1905 gab es hier noch elf Brauereien. Zum gleichen Zeitpunkt existierten in den deutlich größeren oberschwäbischen Städten Ravensburg und Biberach lediglich sieben beziehungsweise acht Brauereien.

Wenn ein Bier eine Milliarde kostet

Rimmele betrachtet in seinem Buch „Obierschwaben“ auch die Phase der galoppierenden Inflation in der Zeit der Weimarer Republik. So habe der Oberschwäbische Brauereiverband seinen Mitgliedsbrauereien am 4. Juni 1923 empfohlen, einen Preis in Höhe von 6.500 Mark pro 0,5–Liter–Flasche Bier zu verlangen.

Am 25. Oktober desselben Jahres kostete eine solche Flasche dann bereits 2,58 Milliarden Mark, das sich mutmaßlich nur noch die Besserverdienenden leisten konnten. Das Flaschenpfand fiel mit rund 100 Millionen Mark immerhin noch vergleichsweise günstig aus.

Hintergrund Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen Das Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen gliederte sich in verschiedene hohenzollerische Oberämter. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts existierten die Oberämter Sigmaringen, Wald, Ostrach, Straßberg, Gammertingen und Haigerloch sowie die Obervogteiämter Achberg, Hohenfels, Jungnau und Trochtelfingen. Nach dem Übergang an Preußen bestanden noch die Oberämter Gammertingen, Ostrach, Sigmaringen, Trochtelfingen und Wald. Hohenzollern-Sigmaringen war rein ländlich mit einer in der Regel katholischen Bevölkerung.

Neun Jahre später, im Jahr 1932, war die Anzahl der Brauereien in Saulgau auch nahezu pulverisiert. Lediglich der „Hasen“ (betrieben von August Lohmiller), der „Hirsch“ (Georg Reize), die „Traube“ (Hans Schmid) und das „Rössle“ (Karl Schwarz–Witwe) waren kurz vor Hitlers Machtergreifung noch in Betrieb.

Im Jahr 1977 gab schließlich als letzte Brauerei auch noch der „Hasen“ auf: „Mit dieser Betriebsaufgabe war die gut 350–jährige Brautradition in der einstigen Bierstadt Saulgau beendet“, schreibt Rimmele.

Aus mehr als 300 werden 3

In Hohenzollern gibt es heute noch zwei Brauereien — die Sigmaringer Brauerei Zoller–Hof und das Trochtelfinger Albquell Bräuhaus. In dem Gebiet, das im 19. Jahrhundert zum Oberamt Saulgau gehörte, gibt es heute noch eine Brauerei: das Walder Bräu in Königseggwald.