Ob Pandemie, Inflation, niedriges Zinsniveau oder auch Krieg in der Ukraine: Die Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen hat den Krisen der vergangenen Jahre getrotzt.

Vorstandsvorsitzender Michael Hahn stellte am Montag im Kreistag die Zahlen für 2022 vor und sprach von „einer guten Ertragslage“, man liege „über Plan“. Das gelte absehbar auch für das Jahr 2023.

Bausparen wieder attraktiv für Kunden

Sollte ein Kreisrat angesichts der diversen Probleme in der Welt mit einer schwächelnden heimischen Sparkasse gerechnet haben, wurde er von Hahn eines Besseren belehrt. Das Kreditgeschäft sei in 2022 um fünf Prozent gestiegen, man habe 125 Millionen Euro in die regionale Wirtschaft gepumpt.

Wir haben so viele Krisen bewältigt, darin sind wir nun wirklich geübt. Michael Hahn

Auch das Bausparen sei wieder attraktiver für Kunden geworden, „um sich den Niedrigzins für die Darlehensphase zu sichern“, sagte er. Hier sprach er von einem Plus in Höhe von 15 Prozent, für 2023 steige dieses Wachstum weiter. Auch der Wertpapier-Boom halte an.

Annähernde Vollbeschäftigung hilft auch der Sparkasse

Zwar gebe es Kunden, die angesichts der Krisen „eine gewisse Verunsicherung“ spürten, dennoch blicke er auch für 2024 positiv in die Zukunft. Mut mache ihm der nach wie vor stabile Arbeitsmarkt: „Seit ich bei der Sigmaringer Sparkasse bin, jetzt immerhin im 14. Jahr, lag die Arbeitslosenquote im Kreis noch nie oberhalb von 4 Prozent“, sagte er. Und die Unternehmen würden ja auch immer noch nach Arbeitskräften suchen. Michael Hahn schloss seine 2022er-Bilanz denn auch optimistisch: „Wir haben so viele Krisen bewältigt, darin sind wir nun wirklich geübt“, sagte er.

Hermann Brodmann (Grüne) wollte von Hahn wissen, ob die Sparkasse auch für solche Kunden präsent bleibe, die mit dem Internet nicht vertraut seien. Er habe erst neulich in der „Schwäbischen Zeitung“ gelesen, dass 3,4 Millionen Bundesbürger zwischen 16 und 74 Jahren noch nie im Internet gewesen seien: „Wie kommen Sie diesen Menschen entgegen?“, fragte Brodmann.

Hahn: Präsenter als die meisten Banken

Hahn betonte, die Sparkasse wolle auch für Kunden, die „die Technik nicht wollen, der erste Ansprechpartner sein“. Die Sigmaringer Sparkasse sei mit ihren Filialen in der Fläche präsenter als es der Durchschnitt der Banken in Baden-Württemberg für ihre Kunden sei.

Gespräche mit Gemeinde Bingen führen zu keinem Erfolg

Brodmann wollte dann noch wissen, ob Gerüchte stimmten, dass die Sparkasse nach dem Aus der Filiale in Bingen Gespräche über einen Geldautomaten im Bereich des neuen Rathauses mit der politischen Gemeinde geführt habe, die dann ergebnislos endeten. Hahn bestätigte dies, „wir sind allerdings nicht zusammengekommen“. Die Filialschließung in Bingen bezeichnete er als „Abrundung“, das Angebot sei dort nicht mehr „richtig angenommen“ worden. Aktuell gebe es darüber hinaus allerdings keine Pläne, weitere Filialen zu schließen.